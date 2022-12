Wilma Goich, lite con Daniele Dal Moro?/ Tutta colpa di Oriana: il gesto che scatena…

Wilma Goich contro Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli?

Nuovo triangolo nella casa del Grande Fratello Vip 2022? Oriana Marzoli, chiuso il capitolo Antonino Spinalbese, si sta riavvicinando a Daniele Dal Moro. Dopo le incomprensioni iniziali, Daniele e Oriana non solo parlano nuovamente, ma si stuzzicano e scherzano molto insieme. L’influencer venezuelana non nasconde di avere un interesse per il veneto che, per il momento, preferisce non lasciarsi andare. Tuttavia, un gesto di gentilezza fatto nei confronti di Oriana potrebbe dare il via ad una crisi tra Daniele e Wilma Goich.

Tutto è accaduto dopo la puntata serale con Alfonso Signorini. Come sempre, dopo la puntata, i concorrenti si sono intrattenuti tra il giardino e il cortiletto per scambiarsi le impressioni sulle varie dinamiche. Oriana, così, avendo finito le proprie sigarette, ne ha chiesta una in prestito a Daniele che, dopo alcune insistenze, gliel’ha ceduta. Diverso, invece, il discorso con Wilma Goich.

Wilma Goich infastidita da Oriana Marzoli?

Dopo Oriana Marzoli, a chiedere una sigaretta a Daniele Dal Moro, è stata Wilma Goich, Tuttavia, se a Oriana, la sigaretta è stata data direttamente da Daniele, Wilma ha dovuto prenderla personalmente. Daniele, infatti, le ha detto di andare direttamente a prenderla nelle sue cose spiazzando, così, la cantante. Il gesto di Dal Moro aprirà ufficialmente la crisi nel rapporto tra Wilma e Daniele?

La Goich che con Daniele ha un rapporto speciale, non ha mai nascosto di essere anche gelosa. Dopo aver nominato Oriana, la Goich mostrerà la propria gelosia nei confronti dell’Influencer?

