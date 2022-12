Wilma Goich, messaggio del fratello al GF VIP/ “Vorrei essere con te”

Wilma Goich, Grande Fratello VIP: video messaggio dal fratello e dall’amico Alessandro per Natale

In queste ultime ore, Wilma Goich ha avuto la possibilità di sentire l’affetto dei suoi cari per le festività natalizie, con dei dolcissimi video messaggi arrivati nella casa del Grande Fratello VIP. La cantante ha guardato con trasporto le clip che le sono state dedicate, con il messaggio del suo fratellone, su tutti, che l’ha toccata profondamente. “Mi spiace non essere presente ma ti mando tanti auguri di buon natale… il tuo fratellone”, il breve messaggio per Wilma. Tra amici e parenti sono tanti gli auguri e i pensieri per la vippona.

“Ciao Wilma, sono più di tre mesi che non ci sentiamo al telefono e questo non è mai successo. Anzi quando ti vedo in tv ho sempre l’istinto di chiamarti e mandarti un messaggio. Ti vedo sempre molto rock e sono qui per augurarti buon natale, di goderti ogni minuto e quando torni faremo un gran bel brindisi”, le parole dell’amico di famiglia Alessandro Farina. La VIP, visibilmente emozionata, si gode ogni parola del filmato e i suoi occhi si inumidiscono.

“Ti auguro un natale divertente ma vedo che la compagnia è buona”, un altro messaggio ricevuto da Wilma Goich. Insomma la cantante sarà pure distante dai suoi cari in queste festività natalizie, ma non è mai sola. Basti pensare che in una delle scorse puntate, aveva già ricevuto una sorpresa molto gradita nel corso di una puntata serale. Chiamata in cortile, Wilma aveva visto le immagini del nipote Gianlorenzo, suo nipote e figlio della figlia Susanna, oggi adottato dalla cantante, e aveva avuto modo di parlare con l’amato nipote Ugo.

“Era l’unico modo per vederti e farti gli auguri”, le parole dell’uomo che ha ripercorso i principali ricordi legati all’infanzia. Ugo sottolineo di essere cresciuto con la vippona nella città di Savona, ricordando le danze vissute e gli insegnamenti ricevuti. Momenti belli e momenti molto complicati, ricordi pieni di amore e spesso di dolore: “Continua così e goditela”.











