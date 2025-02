Un momento molto toccante si è realizzato questo pomeriggio a La Volta Buona, protagonista Wilma Goich che in più momenti ha trattenuto a fatica le lacrime, purtroppo di dolore. Più volte ha parlato del rapporto non proprio idilliaco con l’ex marito Edoardo Vianello, talvolta anche con toni goliardici. Questa volta però il tema è stato affrontato con particolare commozione e serietà, con particolare riferimento ad un dramma terribile vissuto dalla cantante: la triste e prematura scomparsa di sua figlia Susanna a causa della malattia.

Edoardo Vianello: “Tradire è come bere cioccolata”, Caterina Balivo lo ‘fulmina’!/ “Sei di un altro secolo!”

Il racconto del risentimento di Wilma Goich parte da un aneddoto in particolare: “Quando ha festeggiato i suoi 60 anni a Roma e abbiamo cantato insieme sul palco, senza dire nulla, mi ha allontanata: ‘Vai!’, sale la moglie cantano una mia canzone. ‘I Vianella si rinnovano’, va bene così”. La cantante ha poi aggiunto: “A parti invertite mi sarei rifiutata, lei invece è salita ed ha cantato una canzone in romanesco, che poi lei è albanese, come poteva farlo?!”.

Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello/ "Mi segue e mi consiglia in tutto, è straordinaria"

Wilma Goich a La Volta Buona: “Ho scritto una lettera ad Edoardo Vianello, aspetto una risposta da 5 anni!”

Wilma Goich si accende e per certi versi crolla per l’emozione quando il tema riferito al rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello si sposta sulla tragica scomparsa della figlia Susanna. “Non voglio averci più a che fare con lui? Non è stato presente quando Susanna è stata male, non c’era! Quando lei è mancata, dopo un po’ di tempo, ho scritto una lettera ad Edoardo ed ogni parola che ho scritto era una lacrima. Lui non ha mai risposto, sono 5 anni che aspetto che alzi il telefono e dica: ‘Come stai Wilma?’”. La cantante ha poi aggiunto: “Gli ho scritto un’altra lettera poco tempo fa e non l’ho mandata al suo computer perchè non volevo che qualcun altro leggesse. L’ho mandata ad un amico in comune, l’ha letta e ancora non ha risposto…”.

Wilma Goich ha un compagno?/ Carriera e vita privata della cantante, dall'ex marito Edoardo Vianello a oggi

Diversi ospiti in studio si sono dimostrati vicini alla cantante, in particolare Flora Canto ha abbracciato in lacrime Wilma Goich che ha poi aggiunto: “Lui dice che non ha avuto il coraggio? Ma stiamo parlando di una figlia, non di un’amica; stiamo parlando di un padre che sapeva che mancavano poche ore… Stiamo parlando di un padre, che sapeva! Lui non è venuto, non vieni a salutare tua figlia?”. La cantante ha poi sottolineato che oggi, se arrivassero le scuse e le spiegazioni, non accetterebbe un’apertura: “Adesso può tenerselo il suo dolore”