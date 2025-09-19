Wilma Goich e il simpatico retroscena sulla passione in comune per il poker tra la mamma e il marito di Iva Zanicchi.

Il mondo della musica è colmo di retroscena, di simpatici aneddoti che rendono ancor più forte la curiosità degli appassionati verso i propri beniamini. Oggi, a La Volta Buona, ci ha pensato Wilma Goich a sfornare un particolare decisamente singolare con protagonista la mamma e… il marito di Iva Zanicchi!

Nessuna rivalità musicale o artistica, bensì una passione che in realtà riguardava il marito di Iva Zanicchi, in comune con la mamma di Wilma Goich: il poker. La cantante, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato: “Mamma era una grande pokerista e anche il marito di Iva Zanicchi amava giocare a poker”. L’aneddoto specifico risale alla prima partecipazione a Sanremo della Goich, accompagnata appunto dalla mamma in camerino. Qui si realizza l’incontro con Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi si candida per condurre Ok, il prezzo è giusto/ “Altrimenti Antonella Clerici è adatta”

Wilma Goich a La Volta Buona: “Iva Zanicchi a Sanremo mi disse: ‘Non portare più tua mamma!’…”

“Iva Zanicchi era di fianco al mio camerino, venne da me perchè aveva bisogno di una mano con il vestito e ci pensò mia mamma”, prosegue così il simpatico racconto di Wilma Goich a La Volta Buona, che poi aggiunge: “Venne fuori che il marito giocava a Poker, così come mia mamma”. A questo punto, la reazione dell’Aquila di Ligonchio: “Fammi una cortesia, tua madre non la portare più!”. A quanto pare, la mamma di Wilma Goich era un vero e proprio portento, al punto da battere più volte il marito della cantante.

Wilma Goich confessa: "Ricevo attenzioni dai giovanissimi"/ "Non voglio un uomo più vecchio di me"