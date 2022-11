Wilma Goich: “Micol? Non rinnego ciò che ho detto”/ Rossetti furiosa “Perché solo noi dobbiamo dare esempio?”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich, sfogo dopo la ramanzina subita per Micol Incorvaia

Non hanno reagito bene Wilma Goich e ancor di più Patrizia Rossetti alla lavata di capo ricevuta in diretta per le frasi molto dure dette a Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip. Oltre a Signorini, che ha trovato eccessive le loro uscite contro la ragazza, in Casa è arrivata anche Clizia Incorvaia per bacchettarle.

Loro si sono scusate per alcune parole troppo forti ma entrambe hanno ribadito la loro impressione non proprio positiva su Micol. Finita la puntata, sia Patrizia che Wilma si sono però dette risentite dal trattamento ricevuto. Più risentita si è però mostrata la Rossetti che in confessionale si è lasciata andare ad un duro sfogo. “Le parole su Micol? Era un modo di star lì a chiacchierare, spettegolare di due donne che non sanno cosa fare qui dentro. Lei però non ha fatto neanche niente per avvicinarsi, perché dobbiamo essere sempre noi maturi a dare l’esempio?” ha chiesto.

Wilma Goich: “Non rinnego ciò che ho detto su Micol Incorvaia”

Wilma Goich, dal suo canto, pur essendosi scusata per alcune parole troppo forti, in confessionale ha dichiarato: “Non rettifico nulla di quello che ho detto su Micol”. Quest’ultima si è invece detta colpita da quanto visto e sentito: “Mi sono sentita in imbarazzo per loro e presa in giro, soprattutto da Wilma. A questo punto non so più cosa pensare.” ha ammesso.

Anche Giaele De Donà, grande amica di Micol, ha condannato le due donne, rivelando però che sarebbe Wilma a subire la ‘cattiva influenza’ di Patrizia: “Io ho conosciuto Wilma senza Patrizia e posso dire che non è così. Penso che l’influenza di Patrizia la faccia diventare un’altra persona.” ha spiegato.

