Wilma Goich, morte della figlia Susanna Vianello/ “Via in un mese: ora c’è il vuoto”

Wilma Goich ospite di “Storie Italiane” di Eleonora Daniela parla per la prima volta della morte della figlia Susanna Vianello scomparsa lo scorso marzo per una gravissima malattia. “E’ accaduto tutto in un mese” – esordisce in lacrime la cantante de “Le colline sono in fiore” precisando sin da subito – “quando ti trovi a palare di queste cose è inevitabile che ti vengano le lacrime. E’ dura, molto dura”. Visibilmente commossa e scossa dalla scomparsa della figlia, la cantante racconta: “tutte le volte che ne parlo piango, ma sto cercando di superare dei livelli. Ne parlo con le persone più vicine, che mi conoscono, che conoscevano Susanna, ne parlo tranquillamente, è dura. Oggi sono cinque mesi, troppo poco tempo e quindi c’è un vuoto pazzesco. Lo riempio con i ricordi, anche Edoardo mi sta vicino, soffre come me, è suo padre, ci siamo tutti riavvicinati, ma non è sufficiente, non basta”. Poi la Goich entra nei dettagli raccontando come la figlia Susanna ha scoperto la malattia: “aveva una sciatica, tutto è partito da una tac, è uscito questo cavillo ed è uscito un tumore al polmone, ma era molto avanzato ad uno 4 stadio avanzato”. Dopo la terribile scoperta, la figlia Susanna è stata ricoverata in ospedale: “lei è entrata in clinica, ma dopo una settimana non c’era più. Dormivo con lei tutta la notte fino al giorno dopo che arrivava mio nipote. Abbiamo passato l’ultima settimana, noi due insieme ed è questa la cosa che mi fa soffrire di più. Questo distacco così repentino mi ha scioccato, il primo mese parlavo con tutti perchè non mi rendevo conto. Dopo un mese ho avuto un crollo terrificante, piangevo in continuazione, anche se mio nipote mi ha aiutato tantissimo”.

Wilma Goich e la morte della figlia Susanna: “voglio rivederla e non piangere”

La morte della figlia Susanna Vianello ha scosso la vita di Wilma Goich che ha trovato tanta forza nel nipote: “è un ragazzo sensibile, dolcissimo, educato, meraviglioso e lui mi dice ‘dobbiamo essere forti perchè mamma non vorrebbe che noi ci lasciassimo andare’. Io cerco di farlo stare tranquillo, continuiamo reciprocamente a farci forza e a sorridere anche di cose carine che sono successe”. Il dolore è ancora forte, fortissimo; un dolore che non andrà mai via e che è visibile sul volto e negli occhi di Wilma che dice: ” come si fa, è una forza che devo riprendermi” e fa una promessa a Eleonora Daniele “voglio tornare senza lacrime, voglio sorridere, guardandola come faccio spesso. Penso alle cose belle che abbiamo vissuto, ma è dura”. La cantante parla anche dell’ex marito Edoardo Vianello, il padre di Susanna: “sta male, anche lui penso abbia degli alti e bassi, ci sentiamo spesso, anche per lavoro perché ci sono delle novità. Voglio venire a parlare di lavoro e cose belle e sorridere e dire che Susanna sicuramente ha contribuito a queste cose che succederanno perchè lei voleva questo e sicuramente si dà da fare”. Sul finale poi la cantante confessa: “Susanna la sento molto vicina, le parlo molto e lei mi dà molta forza. Sono serena con me, mi dispiace non averla appoggiata di più nel canto, ma qualsiasi cosa voleva la faceva bene. Era una precisa, orgogliosa, di carattere. Non litigavo mai con lei, era una vincente”.



