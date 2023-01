Wilma Goich, “Nikita ha bisogno di uno psichiatra”/ “Non cambio idea su di lei”

Wilma Goich: attacca Nikita Pelizon

Durante la 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich è stata eliminata al televoto, ma poco dopo è tornata dentro la casa di Cinecittà avendo ricevuto il biglietto di ritorno. Nel post puntata, la cantante ha attaccato duramente Nikita Pelizon. Tra le due vip non è mai corso buon sangue, anche perché Nikita è molto amica di Daniele Dal Moro. Dopo la diretta Wilma, Luca Onestini e Nicole Murgia ne hanno dette di tutti i colori sulla loro coinquilina. “Nikita le faceva da psicologa a distanza”, ha detto Nicole. “Arriva quella che dà consigli, ma avrà bisogno di consigli lei, altro che”, ha commentato Onestini. Infine Wilma Goich ha sentenziato: “Lei ha bisogno di uno psichiatra, altro che consigli”. Parole che non sono piaciute al popolo del web.

Patrizia Rossetti delusa da Wilma Goich: "Io non ho un cazz* da fare? E lei?"/ "Pensavo fosse mia alleata"

Wilma Goich: “Non cambio idea su di lei”

Wilma Goich ha parlato male di Nikita Pelizon anche in alto occasioni: “Nikita si è costruita un personaggio che è quello che lei esibisce, non era così… io ho scoperto che era così e poi andando avanti ho scoperto delle cose che mi hanno confermato quello che io ho sempre pensato e continuo a pensare. Per me lei è una costruita, falsa, ipocrita…”, ha detto a Milena Miconi, che però non è sembrata per niente convinta. Anche in chiacchiera con Antonella Fiordelisi, che ultimamente si è avvicinata a Nikita, Wilma ha criticato l’ex concorrente di Pechino Express: “Con Nikita non ho mai legato. Può chiedermi scusa duecento volte, ma per me Nikita è quella che io penso. Per me Nikita è quella che mi ha dimostrato nell’arco di tre mesi quello che è. Accento le scuse, però non cambio idea. Io mi faccio un’idea di una persona… il mio istinto mi porta a pensare. C’è sempre un momento in cui lei esce fuori in un altro modo”.

Wilma Goich/ L'accusa al Grande Fratello Vip: "sono degli zingari"

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich, messaggio del fratello al GF VIP/ "Vorrei essere con te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA