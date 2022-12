Wilma Goich “Nikita Pelizon ha il cu*o rifatto”/ Nuova bufera al GF Vip…

Wilma Goich fa una pesante insinuazione su Nikita Pelizon

Wilma Goich torna all’attacco di Nikita Pelizon. La concorrente del Grande Fratello Vip si è spesso lasciata andare a commenti poco piacevoli nei confronti non solo di Nikita ma anche delle altre vippone della casa. Wilma viene criticata sul web per il fatto di mettersi sempre in competizione con le concorrenti più giovani della casa. Nell’ultima puntata, Wilma Goich era stata anche bacchettata da Alfonso Signorini per alcune dichiarazioni nei confronti di Micol Incorvaia. Pur non apprezzando la lezione di Signorini, Wilma aveva promesso di cambiare tattica. Nelle scorse ore però la concorrente del Grande Fratello Vip sembra esserci ricascata.

Durante la festa dello scorso sabato, Wilma pensava di non essere ascoltata ma un suo commento su Nikita Pelizon ha infiammato il web. Guardando Nikita Pelizon che ballava, la cantante ha fatto un’ipotesi: “Mi sembra che abbia il c**o rifatto”. Patrizia Rossetti però non è affatto d’accordo e esclama convinta: “No”. Patrizia sembra essere infastidita dal giudizio poco lusinghiero di Wilma nei confronti di Nikita. Dopo la discussione avuta in puntata, evidentemente Patrizia ha timore di perdere il consenso del pubblico proprio per colpa di Wilma Goich. Tra l’altro la cantante cerca sempre di eludere il microfono ogni volta che si lascia andare a questi commenti. La produzione prenderà provvedimenti prima o poi?

Wilma Goich e Patrizia Rossetti hanno uno scontro: cosa è successo?

Proprio qualche giorno fa, Wilma Goich e Patrizia Rossetti hanno avuto un’accesa discussione. Mentre erano in veranda con Luca Salatino, Wilma ha commentato il rapporto tra il Vip e Soraia dicendo che la ragazza è molto fortunata. Poi però ha lanciato una frecciatina a Micol Incorvaia: “C’è anche chi si imbuca”. L’esternazione però ha mandato su tutte le furie Patrizia Rossetti: “Wilma, lascia perdere. Io non ti dico più niente, fai come ti pare”. A quel punto Wilma ha cercato di giustificarsi: “Io non capisco perché devi prendere tutto sul serio. Perché pensi che a me frega”. “Se non ti frega niente perché lo dici? Se noti queste cose significa che ti interessano troppo”, esclama la Rossetti che prima di andare via le chiede il motivo per cui ogni volta debba lasciarsi andare a commenti poco gradevoli nei confronti delle altre concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Wilma sostiene che stesse facendo semplicemente un battuta ma Patrizia non ci sta, e tra le due i toni si alzano portando le Vippone ad un forte faccia a faccia. Tra le primedonne della Casa gli equilibri stanno decisamente cambiando, le VIP non si trovano per chiarire e Wilma, con affare infastidito, abbandona la veranda lasciando parlare sola la sua compagna. Come evolverà il loro rapporto? Si chiariranno oppure no?











