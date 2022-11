Wilma Goich non molla su Daniele Dal Moro/ “Mi è bastato lo sguardo e…”

Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro? “Abbiamo le stesse paure e…”

Wilma Goich ha riscoperto il desiderio di amore nella casa grazie alla presenza di Daniele Dal Moro. La concorrente del Grande Fratello Vip si confida con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. In veranda, Patrizia racconta a Sarah e Wilma di un uomo del passato che l’ha aiutata a riaprirsi all’amore: “Grazie a lui ho ricominciato ad amare” spiega la conduttrice. Dopo il racconto dell’amica, anche la cantante si lascia andare a una confessione: “Sono 20 anni che sono da sola, sono entrata qua dentro e mi dico che potrei innamorarmi di nuovo”. Anche Patrizia e Sarah condividono questa voglia, sebbene le tre donne siano caratterizzate da tre età differenti, sono accomunante da una ritrosia verso i rapporti effimeri.

Poi Patrizia riporta l’attenzione su Wilma e le chiede: “È già successo?” riferendosi a un’infatuazione nata nella Casa. La cantante sorride e non nega, ma afferma: “Oggi so gestirlo in un modo più intelligente”. “Quindi è già successo. Ti avevo già capita” sottolinea la conduttrice e la cantante afferma di avere una punta di sicurezza di essere ricambiata: “Ti basta lo sguardo di una persona”. “Cosa provi per questa persona?” riferendosi alle emozioni che Wilma prova per Daniele “Ho visto un’alchimia fra persone che hanno sofferto” continua Patrizia. “Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure, ma io lo so” afferma Wilma e Patrizia conclude: “Tu sai che è amore”, ha confidato.

Wilma Goich apre ad un rapporto platonico con Daniele Dal Moro

Wilma Goich ha perso la testa per Daniele Dal Moro. Di recente i due si sono scambiati anche un bacio a stampa mentre erano in confessionale nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio, Wilma si è confidata con Patrizia Rosetti. Ha ammesso: “E se fosse una storia d’amore? Potremmo amarci platonicamente”. La Rossetti, strano ma vero, non ha replicato nulla. Nel frattempo, i fan del GF Vip hanno commentato il kiss tra la Goich e Daniele, sottolineando che lei ha approfittato della situazione.

Infine, Wilma ci ha tenuto a sottolineare che nonostante il feeling tra Micol e Daniele, con lei il concorrente “ha più confidenza”. Wilma Goich non riesce a farsene una ragione e nonostante i 40 anni di differenza de’tà è convinta che il suo sentimento sia corrisposto. In giardino con le amiche Patrizia Rossetti e Sara Altobello, Wilma Goich si è aperta sempre di più sul sentimento che prova nei confronti del ragazzo ed è convinta di saprebbe gestire in modo più maturo e consapevole questo ipotetico rapporto nel caso in cui si concretizzasse. Succederà davvero?

