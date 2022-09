Wilma Goich: “Non tromb* da 20 anni!”/ Confessione hot al GF Vip: “Ci mancava poco e mi facevo monaca”

Wilma Goich, arriva la confessione piccante al Grande Fratello Vip 2022: “Non tromb* da 20 anni!”

Si parla d’amore al Grande Fratello Vip, in particolare di rapporti tormentati. L’attenzione di Alfonso Signorini nel corso della puntata si sposta infatti su Patrizia Rossetti e sul suo matrimonio finito a causa di parecchi tradimenti da parte del suo ex. Prima di addentrarsi nello specifico della storia della Rossetti, Signorini ha smorzato la tensione, mandando in onda un filmato in cui la Rossetti ammette di “non battere chiodo da 4 anni”, dunque di non avere rapporti con un uomo da un po’ di anni. La battuta della Rossetti dà però spazio a quella di Wilma Goich.

Susanna Vianello, figlia Wilma Goich ed Edoardo Vianello/ "Manca tanto"

Wilma Goich si allaccia infatti alla dichiarazione di ‘astinenza’ della Rossetti per confessare la sua che dura da molti più anni: “Se è per questo io non tromb* da 20 anni!” ha tuonato la Goich, “Ci mancava poco e mi facevo monaca!” ha poi ironizzato alla fine. Incredulo, Signorini ha chiesto conferma della sua dichiarazione e la cantante ha confermato: sono 20 anni che non ha rapporti con una donna.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Wilma Goich "sono una decisa, facevo biglietto e partivo"/ "Oggi non più..."GF Vip, Wilma Goich piange ricordando la figlia morta "Susanna mi manca"/ "Non sentirla più chiamarmi mamma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA