Wilma Goich piange al gf vip, compleanno festeggiato senza nipote/ Il ricordo della figlia Susanna Vianello

Wilma Goich e il compleanno senza il nipote

Wilma Goich ha compiuto 77 anni nella casa del Grande Fratello Vip, quindi per la prima volta non ha potuto festeggiare il suo compleanno senza il caro nipote. Dopo la morte della figlia Susanna Vianello, infatti, il legame col nipote si è stretto ancor di più. La vita della cantante, infatti, è stata stravolta totalmente nel 2020, anno in cui ha perso la figlia Susanna, nata dal matrimonio con l’ex marito Edoardo Vianello.

Un tumore ha stroncato la figlia all’età di 49 anni, un male incurabile scoperto un mese prima e che l’ha spenta poco prima che compisse 50 anni, lasciando un dolore incolmabile nella madre Wilma Goich e nel figlio Lorenzo, che ora vive con il padre. Dopo aver spento le candeline e ricevuto gli auguri dei vip, oltre al loro affetto tra abbracci e carezze, la concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare così alla commozione. Un pianto genuino, ripreso dalle telecamere e legato alla lontananza dal nipote. “È il primo compleanno che trascorro lontano da lui“, ha detto la cantante ai suoi conquilini.

Wilma Goich pensa al nipote Gianlorenzo: “Sono sicura che ha pianto…”

Nikita e Pamela Prati, di fronte alle lacrime di Wilma Goich nel giorno del suo compleanno, l’hanno stretta in un braccio. Ma la cantante ha voluto precisare che, pur sentendo la mancanza dell’adorato nipote Lorenzo, è comunque contenta dell’esperienza che sta vivendo al Grande Fratello Vip. “Sono lacrime di felicità“. Ma Daniele Dal Moro ha fatto notare che a chi ha sofferto tanto, come Wilma Goich, non piace versarne neppure di felicità, dopo aver pianto tanto di dolore.

“Sono sicura che mio nipote ha pianto“, aveva infatti spiegato la cantante ripensando al momento in cui ha ricordato la figlia Susanna Vianello. C’è anche chi le ha fatto notare che non mancheranno occasioni di festeggiare altri compleanni con il nipote. Ci riferiamo ad Edordo, che infatti rivolgendosi a Wilma Goich ha detto: “Ci saranno altri compleanni“. Questo compleanno, dunque, resterà nella memoria dell’artista per il fatto di averlo festeggiato in maniera inedita, cioè nella casa del Grande Fratello Vip.











