Wilma Goich positiva al Covid al Grande Fratello Vip/ Come sta? Daniele preoccupato: “Mi stanno monitorando”

Wilma Goich ha il Covid: ancora preoccupazione al Grande Fratello Vip 2022!

Il numero di positivi al Covid nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 si allarga. Dopo Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi, anche Wilma Goich è risultata positiva al tampone di questa mattina. È stato Daniele Dal Moro a rivelarlo in Casa ai compagni d’avventura, ammettendo di non riuscire più a rimanere in silenzio nonostante gli inviti degli autori a non parlarne.

“Mi stanno monitorando. – ha ammesso Daniele Dal Moro, che è tra coloro che hanno con Wilma Goich un rapporto più stretto e fisico nella Casa e, dunque, maggiormente a rischio di contagio – Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto“, è quindi sbottato.

Wilma Goich positiva al Covid al Grande Fratello Vip 2022: come sta?

È caos nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo che anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid. Mentre Daniele Dal Moro si preoccupa non solo per l’amica ma per la sua possibile positività al virus, è chiaro che tutti nella Casa sono ancora a rischio.

La positività della cantante dimostra infatti che il virus sta continuando a circolare nella Casa. Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi sono già in isolamento da venerdì scorso, ora anche Wilma è stata portata in isolamento ma non si conoscono le sue attuali condizioni di salute anche se, pochi giorni fa, la cantante ha ammesso di avere i brividi e non sentirsi nel pieno della forma. Va detto che i concorrenti, dalla scorsa settimana, sono sottoposti ogni giorni al tampone.

