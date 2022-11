Wilma Goich, positiva al Covid/ Come sta? Quando tornerà nella casa del GF Vip?

Wilma Goich: positiva al Covid, quando tornerà nella casa?

Anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita anche la cantante ha dovuto abbandonare temporaneamente la casa di Cinecittà. A seguito del contagio dei quattro coinquilini, che al momento sono in isolamento in hotel, i concorrenti vengono giornalmente sottoposti a tamponi per evitare che il virus si propaghi: nella giornate di mercoledì 16 novembre durante lo screening giornaliero Wilam è risultata positiva. “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile”, ha comunicato sui social il Grande Fratello Vip.

Come sta Wilma Goich? In puntata ci saranno aggiornamenti.

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 è stato Daniele Dal Moro a dare la notizia agli altri coinquilini, nonstante la produzione gli avesse chiesto di mantenere il riserbo: “Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un’ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto”. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 21 novembre, sicuramente Alfonso Signorini si collegherà con la stanza d’albergo di Wilma Goich, come è successo settimana scorsa con i primi quattro contagiati. Nella scorsa puntata i quattro Vip hanno raccontato di stare bene, anche se Attilio e Patrizia hanno manifestato febbre alta e tosse. Ora non resta che attendere aggiornamenti sulle condizioni della Goich. Intanto sui social, i fan del reality cedrano di sdrammatizzare la situazione: “Vi prego io voglio una diretta 24h su Wilma nella camera d’albergo e la sua bottiglia di vino” e “Ci rendiamo conto che fra una settimana nella casa ci sono solo Charlie, Wilma, Attilio, Patrizia, Luca Onestini? Diventerà la casa di cura”.

