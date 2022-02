Wilma Goich “Ranieri? Troppo teso a Sanremo 2022”/ “Fiorello era amico di Susanna…”

Si parla ovviamente del Festival di Sanremo 2022 nel corso della trasmissione odierna Trend & Celebrities, su RTL 102.5 News con Francesco Fredella e tanti suoi ospiti. Ad intervenire telefonicamente è stata Wilma Goich che ha detto la sua sui cantanti in gara. In merito ai Big della ‘vecchia guardia’ che sono apparsi molto più emozionati dei più giovani, la Goich ha asserito: “Giustificatissima l’emozione perché più esperienza hai e più ti emozioni. Meno esperienza e meno emozione, è ovvio, perché c’è più incoscienza. Loro invece sono più emozionati, devo dire Massimo Ranieri forse più di Gianni Morandi. Massimo l’ho sentito in certi punti un attimo più indeciso…”.

Dei cantanti in gara ha ammesso di non aver sentito nessuno ma “ho comunicato solo con Fiorello, amico di Susanna, quindi lo sai…”. La figlia di Wilma Goich, Susanna, prematuramente scomparsa, era molto legata a Fiorello e per questo è rimasto lo stretto legame tra lo showman e la cantante. “Erano molto amici”, ha confermato la Goich, “e ogni volta che parliamo Fiore mi parla di Susannella, come la chiama lui”. L’ospite di Fredella ha svelato un piccolo retroscena sullo scambio di messaggi con Fiorello: “Lui stava per uscire sul palco ed io gli ho mandato un augurio di quelli che si fanno ma non si possono dire, e lui immediatamente mi ha mandato la faccina con i bigodini ed il saluto”.

Wilma Goich commenta i cantanti di Sanremo 2022

Parlando proprio di Fiorello, Wilma Goich nel corso dell’intervista si è lasciata andare ad un commento di grande stima: “Non ce n’è per nessuno quando c’è Fiorello, ragazzi!”. Ma tornerà per la finale della kermesse? “Non lo so, ieri mi ha detto che stava a casa”, ha svelato la Goich. In merito agli altri Big di Sanremo 2022, l’ospite ha commentato: “Ditonellapiaga e Rettore potrebbero essere una delle sorprese”.

In riferimento al look – ma non solo -, Wilma ha avanzato un suo personalissimo parere: “Le donne in genere mi sono piaciute, da Iva che è grande signora a Elisa, anche lei era molto carina tutta di bianco vestita. Anche Emma mi piaceva molto. Laura Pausini è perfetta. Grande voce e grande classe”. A proposito di Massimo Ranieri, che esibizione si aspetta questa sera? “Voglio sentirlo più calmo perché quando è calmo canta molto meglio. L’altra sera era più teso e qualche notina non era giusta. Morandi? Era emozionatissimo, forse fin troppo carico perché il pezzo è già carico di suo”, ha chiosato.

