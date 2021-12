Wilma Goich “Sanremo Giovani? Tutti uguali”/ “Dopo grave lutto, io al GF Vip potrei…”

La celebre cantante Wilma Goich è stata ospite questo pomeriggio della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto su RTL 102.5 News. La star della musica italiana ha commentato il Sanremo Giovani andato in scena ieri ma soprattutto la prossima edizione della kermesse canora, asserendo: “Il Sanremo 2022 che vedremo il prossimo febbraio sarà sicuramente un bellissimo Festival. Per quanto riguarda Sanremo Giovani io non sono impazzita per tutti questi giovani, sono tutti uguali, hanno tutti questo cliché, questo modo di essere…”.

La Goich tuttavia non discute sul fatto che possa essere comunque una kermesse scoppiettante: “Lo sarà sicuramente”, ha precisato. Tuttavia, in merito alle scelte fatte, “dico che non ho trovato grosse novità”. Su Iva Zanicchi, Wilma si è detta “felice che lei ritorni a Sanremo”. La stessa Goich ha partecipato a ben sei edizioni del Festival, diventando vera protagonista dello stornello romano.

Wilma Goich, dal GF Vip allo scoop su Bob Sinclar

Wilma Goich è certa che mischiare presenze giovani ai classici nomi della musica italiana, protagonisti di questo Festival di Sanremo 2022, possa portare ad una scelta vincente dal punto di vista degli ascolti. “Ne sono sicura”, ha commentato la cantante, “penso possa essere la chiave di lettura giusta”.

Ma cosa pensa invece del Grande Fratello Vip? “Io ho bisogno di divertirmi e riaprirmi, dopo un periodo per tutti difficile, io più di tutti dopo un lutto che non supererò mai”, ha commentato la Goich. “Penso che in un ambiente completamente diverso da casa e dalle persone che frequento abitualmente potrebbe essere un’apertura mentale e un rilassamento e poi anche un divertimento, visto che sono un po’ pettegola”. Ed ironizzando, si è fatta strappare da Francesco Fredella la promessa di dedicare a lui, a Simone ed a Jody almeno un confessionale. La cantante ha poi svelato un retroscena sul progetto con Bob Sinclar: “Questo progetto che non è ancora andato in porto, posso dirvi che Bob Sinclar ha messo in circolo il disco cantato da me e arrangiato da lui e la casa discografica che è la Sony ha dovuto bloccarlo perché lo ha fatto senza chiedere il permesso”. Tutto ciò sarebbe avvenuto circa un mese fa. Lei lo avrebbe scoperto casualmente da alcuni amici che si sarebbero complimentati con lei dopo averlo sentito su Youtube. E’ stata lei a chiamare la Sony che sarebbe stata all’oscuro di tutto. Infine è tornato sul GF Vip definendolo un possibile incentivo.

