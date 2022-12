Wilma Goich scoop: “Oriana e Daniele a letto insieme, li ho visti”/ Antonino sconvolto, ma la verità è…

Wilma Goich lancia lo scoop su Oriana e Daniele al GF Vip: “Hanno dormito insieme”

Dopo settimane di freddezza Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono riavvicinati al Grande Fratello Vip 2022. La venezuelana non ha mai negato di avere un interesse nei suoi riguardi, cosa che ha ribadito anche di recente, visto il riavvicinamento a Daniele. Quest’ultimo, pur ammettendo di provare un centro feeling e una chiara attrazione per Oriana, le ha palesemente dichiarato di non fidarsi di lei. Questi dubbi però pare siano stati superati proprio nelle ultime ore, almeno stando a quanto raccontato da Wilma Goich.

Durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese intercettata dal web, – e finita poi su Twitter – Wilma Goich ha rivelato che Daniele e Oriana avrebbero dormito insieme. “Di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi.” ha esordito pungente la cantante parlando con Antonino e facendo riferimento a Oriana.

Wilma Goich lancia lo scoop ma il web la smentisce: “Daniele dormiva sul divano”

Spinalbese ha detto di non crederci, ma la Goich ha insistito sulla sua versione dei fatti: “L’ho visto io, a letto. Era a letto, non era mica a letto con te… – e ha aggiunto – Era nel letto di Oriana. Tutta coperta.” Antonino però ha ribadito di non crederci: “Ma come non è vero? Era a letto con te? Ti risulta?” ha insistito, aggiungendo: “Io guardo sempre, anche perché ho salutato Dana e ho visto che erano in due a letto”. Se questa è la versione che dà Wilma Goich, diversa è quella fornita dal web. Come fa notare Novella2000, molti utenti avrebbero fatto notare che in quel momento Daniele non era a letto con Oriana ma, anzi, dormiva sul divano perché disturbato dalla musica alta presente nella stanza.

