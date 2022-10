Wilma Goich senza freni “Lulù mi stava sulle palle”/ “Soleil? bella testa, la Ricciarelli…”

Wilma Goich: i dubbi su Katia Ricciarelli

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich si è lasciata andare a una serie di commenti sui protagonisti dell’edizione precedente del reality. Mentre si dilettava in una pedicure con Edoardo Donnamaria, e Nikita Pelizon, la cantante si è soffermata sulla foto di Katia Ricciarelli appesa al muro: “Però una che non è mai stata nominata è la Ricciarelli. L’anno scorso sempre immune, sempre immune. Quasi tutte le puntate lei è stata immune. Te lo ricordi? Io me lo ricordo. Quasi tutte le puntate lei era immune perché era… non mi dire che i ragazzi… Non voglio dire cose che non voglio dire nemmeno dire…”, ha detto Wilma.

Ricordiamo che, dopo una lunga serie di immunità ricevute dai compagni di avventura o dalle opinioniste, la cantante lirica è stata eliminata nel corso della quarantaquattresima puntata, con il 24% dei voti a suo sfavore.

Lo sguardo di Wilma Goich si è poi soffermato sulla foto delle tre principesse Selassié: Clarissa è stata la prima a lasciare la casa, mentre Lulù si è classificata quinta e Jessica ha vinto l’edizione. “Ecco le princess! Una delle tre ha vinto. Ma che fine ha fatto? È sparita. L’altra, Lulù, mi stava proprio sulle pal*e! Non si è vista più nemmeno lei”, ha esclamato la cantante. “Non saranno certo delle luminari, ma Wilma che parla male delle sorelle Selassié nun s po sentì”, ha commentato un utente su Twitter. La Goich, invece, ha rivolto un complimento a Soleil Sorge, tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del GF Vip: “Chi è andata avanti è solo Soleil Sorgé che ha una bella testa!”. Ricordiamo che, dopo aver fatto il giudice a La Pupa e il Secchione Show, oggi Soleil conduce il GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli.

