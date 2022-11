Wilma Goich simula un gesto hot con la banana, imbarazzo al Gf Vip/ Scoppia la polemica social…

Wilma Goich fa un gesto ammiccante con la banana, fan indignati

Wilma Goich fa esplodere la polemica sui social. Nella serata di ieri sera durante un gioco nella casa del Grande Fratello Vip, Wilma Goich esca un bigliettino. La donna ride e tutti i concorrenti sono curiosi di sapere cosa dovrà fare. Lei legge: “Devo mangiare una banana in modo sensuale”. Alberto De Pisis esclama: “Sono stato io a scriverlo”. George Ciupilan porge la banana a Wilma Goich che simula un gesto decisamente hot. Wilma non si è tirata indietro ma sui social le reazioni non si sono fatte attendere. “Ma cosa sta facendo, che degrado”, ha sbottato un fan del GF Vip dopo aver visto la clip.

Wilma Goich ha divertito invece gli inquilini della casa del grande Fratello Vip dilettandosi in ammiccamenti e sguardi provocanti mentre mangiava la banana. Un altro utente commentando la scena ha scritto: “Questa settima edizione inizia davvero a deludere. L’unica cosa che gioca a vantaggio è che non c’è una controprogrammazione decente”. Un altro ancora sottolinea il fatto che una donna della sua età non dovesse accettare di sottoporsi a quel siparietto: “Mamma che pietà questa scena”. Sul web Wilma Goich non è stata affatto perdonata per il fatto di essersi comunque messa in gioco.

Wilma Goich nelle scorse ore ha perso la pazienza contro gli altri inquilini della casa del grande Fratello Vip a causa di un bicchiere di vino. La Vippona aveva infatti lasciato il suo calice sul bancone, tuttavia dopo essersi allontanata per pochi secondi non l’ha più ritrovato. A quel punto Wilma è andata in escandescenze, e si è chiesta cosa fosse accaduto al suo bicchiere di vino. A un tratto però Wilma Goich è esplosa e ha così sbottato, affermando: “Il mio bicchiere dov’è? Era qua, porca Eva. Sono andata un attimo lì. Dove sta il mio bicchiere? Il mio aveva il vino, c’erano tre bicchieri, non c’è più. E che ca**o. Dai, su. Ve ne andate a fanc**o. Io me ne vado a dormire, lavate voi. Non me ne frega un ca**o. Basta. Non lo voglio più il vino, siete st**nzi e basta”.

Tutti i vari coinquilini sono impazziti nel starle dietro e nel sopportare la sua reazione decisamente eccessiva, specie perché il mistero del bicchiere scomparso sembrava essere totalmente irrisolvibile. La risposta definitiva è arrivata da parte dei telespettatori che, sui social, hanno subito scoperto chi è stato l’autore di quello strano furto. A mettere via il bicchiere era stato Daniele Dal Moro non accorgendosi che c’era ancora del vino.











