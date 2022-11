Wilma Goich/ Spinge Antonino verso Oriana per allontanarla da Daniele?

Wilma Goich: consigli d’amore ad Antonino

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich ha momentaneamente perso la sua preziosa alleata Patrizia Rossetti, risultata positiva al Covid. Nei giorni scorsi la cantante ha avuto un acceso scontro in cucina con Oriana Marzoli, colpevole di non aver pulito la cucina e di aver sbagliato la raccolta differenziata. L’influencer venezuelana ha attirato molte attenzioni dentro la casa del GF Vip. E Wilma, che è molto attenta a quello che succede intorno a lei, ha voluto parlare con Antonino Spinalbese di Daniele Dal Moro e Oriana. “Non è abituata a un rifiuto, è abituata a ottenere quello che vuole”, ha detto la cantante parlando di Oriana. Ma secondo lei i comportamenti di Daniele non sono coerenti, dal momento che l’ha respinta ma continua a ruotarle intorno. Poi la Goich ha voluto dare dei consigli ad Antonino.

Wilma Goich attratta da Daniele Dal Moro

Anche Antonino Spinalbese, infatti, sembra interessato ad Oriana Marzoli. Secondo Wilma Goich forse Oriana si è avvicinata a Daniele per testare l’interesse di Antonino, che però “ha il freno a mano fisso” con le donne dentro la casa del Grande Fratello Vip. Così Wilma ha fatto una scommessa con l’ex compagno di Belen Rodriguez: baciare Oriana. Il vip non se lo è fatto ripetere due volte e ha baciato la nuova arrivata davanti ad Antonella e Alberto. “Gli ho detto che la smetta di frenarsi. Vola di fiore in fiore”, ha detto la Goich. Inaspettatamente nelle ultime ore la cantante ha confessato a Sarah Altobello di provare una forte attrazione per Daniele Dal Moro, con il quale spesso chiacchiera e trascorre del tempo insieme. La cantante ha confessato di sentirsi di nuovo viva grazie a lui e che se avessero avuto meno anni di differenza sarebbero già fidanzati: “Ci guardiamo e ci capiamo, è successo forse tre volte nella vita”.

