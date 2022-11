Wilma Goich/ Spinge la sua protetta Nikita Pelizon verso Luca Onestini?

Wilma Goich: consigli d’amore a Nikita Pelizon

Wilma Goich ha voluto sapere dalla sua protetta Nikita Pelizon se qualcuno dei nuovi arrivati dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 ha catturato il suo interesse. Per quanto riguarda Luciano Punzo non c’è il minimo interesse da parte di Nikita, che invece ha riservato parole di apprezzamento per Edoardo Tavassi: “Ha uno sguardo puro, tanto”, ha detto in presenza anche di Antonella Fiordelisi, convinta che tra i due possa nascere qualcosa. Rimaste da sole, Wilma e Nikita hanno parlato di Luca Onestini. La modella ha messo che l’ex tronista di Uomini e Donne incarna fisicamente un suo ex, ma caratterialmente ricorda un altro uomo del suo passato: “Mi piace che è pieno di energia, è stra folle. Ci divertiamo”, ha aggiunto Nikita. “Ma dietro c’è qualcosa di importante?”, ha insistito Wilma. Ma Nikita ha ribadito di essere una persona molto riservata e non sa se riuscirebbe a vivere liberamente una storia d’amore davanti alle telecamere. “Tu non devi pensare a una cosa che deve per forza succedere, tu osserva tutto”, le ha suggerito Wilma.

Wilma Goich contro ex marito Edoardo Vianello/ "Rimasta sola con nostra figlia morta"

Wilma Goich: ci sarà il confronto con l’ex marito Edoardo Vianello?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich ha raccontato di quando, due anni fa, è scomparsa sua figlia Susanna. Ma non solo, la cantante ha parlato anche del rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello, compagno sia nella vita a livello artistico, e della sua attuale moglie Frida, arrivata in famiglia inizialmente come donna delle pulizie e dopo un anno diventata la sua compagna: “Edoardo non era molto presente perché era molto preso dalla nuova famiglia probabilmente c’era anche una forma di gelosia da parte della nuova compagna”. La Goich ha anche rivelato che l’ex marito non è mai andato in clinica a trovare al figlia Susanna nelle poche settimane che è stata ricoverata: “Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c’era più, l’ho chiamato alle tre di notte, lui non si è mosso da casa, non so perché. Doveva essere lei a a dire vai. Se non l’ha fatto un pò di colpa ce l’ha anche lei , ma la maggior parte è sua perché doveva dire “me ne frego e vado da mia figlia”. Era suo padre”. Prossimamente assisteremo a un confronto tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello?

