Wilma Goich stronca Antonella/ “A volte sembra una ragazzina di 15 anni non mi piace”

Wilma Goich spara a zero su Antonella: le sue parole

Wilma Goich è stata intervistata al GF Vip Party, in occasione del quale ha espresso la sua opinione su Antonella Fiordelisi. La cantante ha ammesso di non provare molta simpatia per la schermidora, a causa di alcuni suoi atteggiamenti infantili.

“Antonella non mi fa impazzire, fa delle cose che sono fuori dal comune. A volte sembra una ragazzina di quindici anni, non mi piace quando fa così. Poi adesso è diventata amica di tutti, prima odiava tutti diceva che tutti parlavano male di lei adesso improvvisamente, nessuno parla più male di lei” afferma Wilma Goich. La cantante si dice sorpresa del cambiamento improvviso e repentino della giovane influencer. “Mi piacerebbe che questa sera la prima finalista fosse Oriana perchè vorrei vedere la faccia di Antonella. Anche se potrebbe essere anche lei la finalista, tutto può succedere” svela ironicamente l’ex concorrente.

Wilma Goich: "Edoardo Vianello? È stato poco bene ma non l'ho più sentito"/ "Sua moglie infuriata con me"

Wilma Goich sorpresa a Daniele Dal Moro: “Mi mancano i nostri discorsi”

Nella puntata di ieri al Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich ha fatto una sorpresa a Daniele Dal Moro per dare conforto al suo ex compagno d’avventura. “Mi manchi, mi mancano i nostri discorsi, i nostri sguardi, la sicurezza che mi hai sempre dato, durante i miei momenti di paura, di nervosismo, di rabbia e di tristezza” dichiara emozionata la cantante.

Patrizia Rossetti attacca Wilma/ "Mi ha delusa, l'ho sempre protetta"

L’ex concorrente ha fatto un appunto al bel veronese sottolineando che, negli ultimi tempi, è molto nervoso e non ha mostrato la sua sensibilità. Wilma Goich aggiunge: “Nell’ultimo periodo ti sei addolcito e questa dolcezza arriva a me e a tutti. C’è una persona che ti vuole molto bene che è Gian Lorenzo che spera di conoscerti e di incontrarti. Sii sempre dolce così come sei. Voglio sapere se hai chiuso il cerchio e se sei pronto a ricominciare”.

LEGGI ANCHE:

SUSANNA VIANELLO, FIGLIA DI WILMA GOICH/ "La mia colonna. Mi ha lasciato un regalo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA