Wilma Goich tradita dell’ex marito Edoardo Vianello/ “Ho portato le corna per anni, usava le donne e…”

Wilma Goich e i tradimenti dell’ex marito Edoardo Vianello

C’è un argomento delicato che Wilma Goich si prepara ad affrontare questa sera in diretta al Grande Fratello Vip e cioè i tradimenti del suo ex marito Edoardo Vianello. I due sono stati per lungo tempo insieme, sia nella vita privata che sul palco, e hanno avuto insieme una figlia, Susanna, purtroppo deceduta nel 2020. Dopo anni fianco e fianco Wilma però ha deciso di chiudere la loro storia a causa dei molteplici tradimenti di lui.

Wilma Goich ne ha raccontato alcuni dettagli durante un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, spiegando: “Ero molto innamorata, era un ‘femminicida’, nel senso che usava le donne e le buttava. – e ancora – Ho portato un po’ di corna, poi dopo dieci anni mi sono stancata.” Ha quindi raccontato che: “Il giorno del matrimonio, mi sono sposata ad Ariccia col pancione, aveva fatto preparare una tavolata alla sua destra composta esclusivamente dalle sue ex fidanzate, saranno state dieci o dodici.”

Wilma Goich: “Edoardo Vianello? Matrimonio durato dieci anni”

Nel corso dell’intervista Wilma ha inoltre svelato come scopriva i tradimenti del marito: “Io venivo a scoprire i tradimenti in modo particolare, ad avvisarmi erano sempre le donne, una volta addirittura, davanti a lui che negava, una mamma mi telefonò dicendo che aveva una relazione con la figlia.” Il matrimonio è durato dieci anni, “ma ho sbagliato, perché dovevo resistere. Mi ha dato tanto amore ed eravamo anche una coppia dal punto di vista professionale anche se lui mi ha sempre definito, con suo umorismo inglese, la migliore delle sue coriste”, ha infine aggiunto.

