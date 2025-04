La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata ad un tema che purtroppo è fin troppo d’attualità: truffe amorose e simili. In un mondo sempre più digitalizzato le modalità di raggiro sono aumentate a dismisura e, nel mirino, finiscono persone colte in momenti di debolezza che purtroppo non hanno i mezzi – pratici e intuitivi – per rendersi conto della truffa in atto. I personaggi famosi non sono certo immuni da questa tendenza, come dimostrato dal racconto di oggi di Wilma Goich che per una situazione simile ha raccontato di averci rimesso oltre 300 mila euro, senza contare la grande paura provata nel periodo in questione.

Tutto parte da un prestito arrivato da amici, e la cantante ci tiene a sottolinearlo perchè rende il racconto ancor più scabroso. “Ero a Torino e mi servivano assolutamente 10 mila euro per promuovere il mio nuovo disco; da quel momento è iniziata la mia agonia, mi è stato chiesto di tutto”. Wilma Goich prosegue nel racconto choc: “Minacciavano me e la mia famiglia, i miei figli e anche mia madre. Io ero terrorizzata ovviamente, ero costretta a mettermi in macchina con i contanti e glieli portavo”.

Wilma Goich a La Volta Buona: “Avevo paura di denunciare i truffatori…”

Wilma Goich – sempre a La Volta Buona – ha aggiunto ulteriori dettagli in riferimento alla truffa subita per un prestito di 10 mila euro chiesto ad amici. “Mi hanno chiesto interessi astronomici giustificando il tutto dicendo che non erano soldi loro ma di altre persone”. Poi la cantante, consigliata dal presidente dedell’antiusura del lazio, ha deciso di denunciare e i malviventi in questione sono letteralmente spariti: “Io ho vinto anche il progetto ma nessuno è riuscito a trovarli, sono spariti!”. Wilma Goich, ha tra l’altro sottolineato come inizialmente fosse titubante all’idea di denunciare: “Avevo paura, temevo addirittura che potessero ammazzarmi”.