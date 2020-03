Wilma Goich vs Elfrida: Edoardo Vianello “conteso”/ Pace o nuovo guanto di sfida?

Nuovo confronto fra Wilma Goich, Edoardo Vianello, e la moglie Elfrida, questa mattina negli studi di Storie Italiane. Come anticipato poco fa dalla conduttrice del programma di Rai Uno, la bella e brava Eleonora Daniele, si tornerà a parlare del caso esploso poche settimane fa, durante i giorni del festival di Sanremo 2020. Tutto era partito dalla Goich, storica ex compagna di vita di Vianello, nonché “metà” de I Vianella, duo attivo nella musica negli anni ’70 fino all’inizio degli ’80: “Ho deciso di non cantare più con lui, mi sono sentita offesa quando, davanti ad una platea di colleghi, giornalisti e personaggi, ecc, Edoardo ha fatto salire la moglie, cantando una canzone nostra. Ha detto “I Vianella si rinnovano” e canta lei: da questo momento non canto più con Edoardo. Lui è liberissimo di farlo, per carità, ma è come se Al Bano facesse salire sul palco la Lecciso e cantasse Felicità”. Quindi aveva replicato la Elfrida, che aveva provato a tendere la mano alla Goich, sottolineando fra l’altro come il rapporto fra di loro sia molto buono.

WILMA GOICH VS ELFRIDA: COSA SUCCEDERA’ OGGI?

“Non voglio rubare il posto a nessuno, ne a Wilma ne a I Vianella – aveva spiegato sempre ospite a Storie Italiane – è stato solo un gioco, voglio dirle solamente a Wilma di stare tranquilla, che io le voglio bene, noi siamo una famiglia allargata, abbiamo fatto il Natale assieme. I nostri rapporti sono buonissimi non so perchè ogni tanto Wilma esca con queste cose. Non deve risentirsi perchè non è la prima volta che succede, è accaduto in altre quattro/cinque volte e di fronte anche a più persone”. Peccato però che quelle parole avevano fatto irritare ancora di più la stessa Goich, sentitasi quasi presa in giro da questo messaggio buonista della “rivale”: “Sono molto tranquilla, ma non ho capito che cosa è venuta a fare, è venuta qui per dirmi di stare tranquilla e che mi vuole bene? Pensa di venire qui a prendermi in giro? Come fai a dirmi che mi vuoi bene quando ci siamo visti in 20 anni solo dieci volte e ci siamo detti 20 parole. Voler bene è importante”. Quest’oggi una nuova puntata: ne vedremo sicuramente delle belle…

