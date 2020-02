Wilma Goich vs Elfrida/ “Mi prende in giro? Dice di volermi in bene ma in realtà…”

Ennesima puntata della querelle Wilma Goich, Elfrida e Edoardo Vianello, negli studi di Storie Italiane. Oggi, al programma di Rai Uno, è tornata ospite proprio l’ex moglie del noto cantante, che ha esordito con parole di fuoco nei confronti “dell’amica” Elfrida: “Io sono molto tranquilla, ma non ho capito che cosa è venuta a fare, è venuta qui per dirmi di stare tranquilla e che mi vuole bene? Pensa di venire qui a prendermi in giro? Come fai a dirmi che mi vuoi bene quando ci siamo visti in 20 anni solo dieci volte e ci siamo detti 20 parole. Voler bene è importante”. Quindi la Goich ha aggiunto: “Elfrida non mi ha mai messaggiato, mai telefonato, mai detto nulla, non scherziamo. Lei – prosegue – non si mette a confronto con me perchè lei sa che io so, e con questo chiuderei l’argomento. Io ce l’ho con Edoardo e non con lei, la mia è una polemica artistica, la famiglia non c’entra. Dopo due anni mi viene a dire che non devo prendermela perchè lei è stonata: ma non poteva dirlo davanti a duemila persone?”.

WILMA GOICH: “ELFRIDA NON HA SENTIMENTI NEI MIEI CONFRONTI”

“Non penso che lei abbia dei sentimenti nei miei confronti, sono semplicemente una conoscente perchè sono l’ex moglie di suo marito, e la madre della figlia. L’ultimo Natale l’abbiamo passato tutti assieme, perchè l’anno scorso a Natale Edoardo aveva invitato solo mia figlia e lei non era andata per non lasciarmi da sola”. Quindi Wilma ribadisce: “Mi sento presa per i fondelli, mi ha detto di stare calma e di non offendermi, cosa sono, una ragazzina? Sono una persona che di solito sta zitta, proteggo la mia vita privata, ho subito tante cose ma non ho mai detto nulla, ma quando qualcuno mi pesta i piedi non mi va”. E ancora: “E’ vero che hanno cantato assieme tante altre volte, ma erano situazioni più piccole ed hanno sempre precisato che fosse uno scherzo. Ma se tu davanti al grande pubblico dici che I Vianella si rinnovano e poi mi cacci…”. Poi Wilma conclude: “Io non ho più niente da dirle”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA