Wilma Helena Faissol è la moglie del cantautore e noto artista Francesco Facchinetti, personaggio che sarà ospite lunedi 14 Aprile 2025 nella trasmissione Obbligo e Verità, condotto da Alessia Marcuzzi. Francesco ed Alessia hanno avuto una lunga storia in passato e dal loro amore è nata Mia, la prima figlia del cantautore.

Francesco parlerà nel corso della trasmissione di tanti temi, ci saranno rivelazioni e non potranno mancare riferimenti a Wilma Helena Faissol quella che è diventata ormai la donna della sua vita. Wilma Helena Faissol nasce a Rio de Janeiro in Brasile il 2 Febbraio 1982 ed ha iniziato a lavorare in passato come dentista. Successivamente però è cambiato tutto.

Wilma ha legato il suo mondo al lavoro della comunicazione, è diventata inizialmente un addetto stampa marketing poi in Italia è diventata un’autentica fashion blogger e la donna è molto seguita sui social dove racconta tutto ciò quello che contraddistingue la sua vita e in particolare il suo matrimonio. Il suo nickname su Instagram è LadyFacchinetti.

Wilma Helena Faissol, l’amore per Facchinetti e una storia particolare in passato

Cosi come suo marito anche Wilma Helena Faissol ha avuto una figlia da una storia precedente, è nata Charlotte Olympia anche se non si conosce il nome del padre. Nessuno a dire il vero sa molto riguardo alla sua vita privata prima dell’Italia ma la donna ha rivelato un’inquietante retroscena riguardo la sua vita privata.

Wilma ha infatti svelato di aver vissuto un rapporto tossico con un uomo, ossessionato solo dal sesso e lei ha raccontato: “Dovevo chiudermi a chiave per gestire quella follia, quando ci siamo lasciati è stata una vera e propria liberazione”, poi dopo è arrivato Francesco ed i due hanno coronato il loro amore con due figli, Leone e Lavinia.

Wilma e Francesco si sono conosciuti a Marrakech svelando che la donna era inciampata su di lui e da li è nato il loro amore. I due si sono sposati l’11 Dicembre 2014 in segreto in provincia di Como e circa un anno dopo si sono sposati in una cerimonia molto fastosa.