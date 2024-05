Wilma Helena Faissol, chi è la moglie di Francesco Facchinetti/ “È più ricca di me, ma non spende nulla!”

Non solo la moglie di Francesco Facchinetti. Wilma Helena Faissol è anche una fashion blogger e influencer che si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al docureality “The Facchinettiis” ispirato proprio alla sua vita di coppia e matrimonio con Francesco Facchinetti. Una sorta di “Casa Vianello 2.0”. In realtà Wilma Helena Faissol, la figlia del famoso odontoiatra Olympio Faissol, in passato ha lavorato proprio nel centro dentistico del padre e successivamente come addetta alla comunicazione di un ufficio marketing. Una volta arrivata in Italia ha cambiato vita, complice anche l’amore nato con il figlio di uno dei componenti dei Pooh.

L’amore prosegue a gonfie vele anche se in diverse occasioni Francesco Facchinetti e sua moglie sono apparsi lontani, ma a smentire ogni crisi ci ha pensato proprio l’ex cantante che ha chiarito come spesso sono separati per impegni di lavoro. Non solo Facchinetti, da sempre molto attivo e presente sui social network, ha anche chiarito che la moglie è molto più ricca di lui. “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga” – ha detto il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh.

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: un amore a prova di social

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol sono tanto innamorati e non lo nascondono. I due, infatti, sono spesso protagonisti sui social e condividono foto e video della loro vita privata e personale. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di una figlia di nome Lavinia. Spesso il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh è stato criticato sui social, ma non si è mai tirato indietro; anzi ha sempre replicato alle accuse e in diverse occasioni ha precisato come la moglie Wilma Helena Faissol sia di ottima famiglia e di gran lunga più ricca di lui. Olympio Faissol, il papà di Wilma, è considerato il più grande odontoiatra al mondo capace di inventare anche delle cose, tra cui una scoperta che è stata acquistata dal governo americano.

Proprio Facchinetti parlando della moglie Wilma Helena Faissol ha confessato: “anche se mia moglie è molto più ricca di me, non spende nulla”. Il motivo? Semplice essendo Wilma per metà libanese, in Libano c’è una usanza che vuole che le donne siano tratte come principesse e che non debbano spendere i propri soldi.











