Wilma Helena Faissol, moglie e figli Facchinetti/ “Siamo una famiglia allargata”

Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti. Dal loro amore sono nati due figli: Leone e Lavinia, mentre dalla storia con Alessia Marcuzzi è nata Mia. Il cantante, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, è felice ed innamorato della sua Wilma Helena Faissol, modella brasiliana conosciuta per caso durante l’organizzazione di un viaggio a Marrakesh. I due si sono poco dopo conosciuti ed è nato l’amore che li ha portati al matrimonio. Un amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli. Il cantante e produttore parlando proprio dei figli ha detto: “non esiste investimento migliore di quello passato con i figli. Sono un marito faticoso, non faccio mancare nulla alla mia famiglia, ma non si ha un attimo di pace”.

Wilma Faissol, moglie Francesco Facchinetti in codice rosso/ Cos'è successo, come sta

Nel 2014 Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti si sono sposati e poco dopo sono arrivati i figli Leone e Lavinia Angelica Catherine, che tutti chiamano affettuosamente Liv. In realtà sia lei che lui hanno avuto un altro figlio da relazioni precedenti: lei è mamma di Charlotte, mentre lui di Mia nata dall’amore con Alessia Marcuzzi.

FIGLI DI ROBY FACCHINETTI/ Da Alessandra a Francesco: "Siamo una grande famiglia"

Francesco Facchinetti: “con mia moglie Wilma Helena Faissol, Alessia Marcuzzi e figli…

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti sono la classifica famiglia allargata. Proprio l’ex cantante de “La canzone del capitano” ha rivelato: “siamo in 23, è dura organizzare il Natale. Stiamo organizzando la cena per i 22 con i Facchinetti e i Marcuzzi. Siamo una grande famiglia allargata e ci vogliamo realmente bene. Le dinamiche sono vere e sincere, cerchiamo di viverci i momenti tutti insieme”.

La coppia è molto unita e in diverse occasioni ha fatto parlare di se per via di alcune foto pubblicate sui social. In particolare la bellissima Wilma ha pubblicato uno scatto con tanto completino sexy rosso bordeaux che ha fatto impazzire il pubblico dei social. Non solo, visto che anche il marito Facchinetti ha commentato: “tuttoappostooo amore mio?”.

Francesco Facchinetti/ "Con Alessia Marcuzzi una famiglia allargata vera e sincera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA