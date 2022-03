Wilma Helena Faissol, moglie e figli Francesco Facchinetti/ La nostra grande famiglia

Essere una famiglia allargata non è mai semplice proprio perché è spesso difficile riuscire a nascondere i rancori che possono sorgere in questi casi. Le eccezioni a questa situazione, però, non mancano e dimostrano come con un po’ di impegno da entrambe le parti sia possibile trovare un punto di incontro. E’ il caso, ad esempio di Francesco Facchinetti, che è riuscito a costruire un bellissimo rapporto con Alessia Marcuzzi, mamma della sua prima figlia, Mia, con cui si ritrova periodicamente, anche in occasione delle feste. Ogni anno loro amano infatti organizzare quello che chiamano “Natalino“, un’occasione per trovarsi insieme e farsi gli auguri. E non mancano i figli nati da precedenti relazioni.

Ormai da anni il figlio di Roby ha invece trovato la serenità sentimentale al fianco di Wilma Helena Faissol. Il primo incontro tra loro è avvenuto quasi per caso a Marrakech ed è stato coronato nel 2004 dal matrimonio.

La famiglia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol: l’unione è la loro forza

Francesco e Wilma hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. Anche la modella brasiliana, classe 1982, era già mamma di una bambina, Charlotte, nata da una precedente relazione, che vive con la coppia, I due sono orgogliosi della bella famiglia allargata che sono riusciti a ricreare, come è apparso evidente qualche mese fa, in occasione del decimo compleanno di Mia, che hanno festeggiato tutti insieme.

“La nostra grande famiglia, quasi al completo per festeggiare il decimo compleanno di Mia – ha scritto Facchinetti -. E’ abbastanza comica la cosa, perché nella stessa stanza ci possiamo essere io, mia moglie, mio padre, la seconda moglie di mio padre, mia mamma, la mia ex fidanzata, il suo attuale compagno e il padre del primo figlio della mia ex fidanzata. Andiamo tutti d’amore e d’accordo! Sono cose che possono succedere, le persone adulte e mature devono sapere mettere da parte i dissapori e le negatività e pensare al bene dei propri figli“.

