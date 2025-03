Wilma Helena Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti, il figlio d’arte diventato famoso dapprima come Dj Francesco con il brano “La canzone del capitano”. Dopo un discreto successo nel mondo musicale, Facchinetti è diventato un conduttore e personaggio televisivo, ma anche manager di diversi artisti e cantanti. Dopo una storia d’amore con Alessia Marcuzzi, Facchinetti si è legato a Wilma Helena Faissol. Ma chi è la moglie di Facchinetti? Si tratta di una fashion blogger conosciuta in realtà per essere la figlia di Olympio Faissol, il grande odontoiatra al mondo. Un amore nato quasi per caso, ma che ha rivoluzionato la vita di entrambi, visto che Wilma ha deciso di trasferirsi in Italia per amore. Nel 2014 la coppia si è unita in matrimonio con una cerimonia intima a privata a Mariano Comense, la città natale di Facchinetti.

Una relazione che prosegue alla grande nonostante i tantissimi impegni di entrambi e le immancabili polemiche che Facchinetti ha cercato di spegnere rivelando: “mia moglie è molto più ricca di me, ma non spende nulla”.

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti: la loro storia nella serie “The Facchinettiis”

Dal matrimonio tra Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti sono nati due figli: Lavinia e Leone a conferma che il loro è davvero un grande amore. Proprio per questo motivo il conduttore durante la pandemia da Covid-19 ha deciso di sposare nuovamente la sua compagna di vita; un matrimonio lampo organizzato in sole 48 ore come ha raccontato proprio Facchinetti che sui social ha postato una foto delle nozze scrivendo: “è andato tutto bene tranne l’orlo del mio vestito e le mie scarpe”.

Una bella famiglia allargata quella dei The Facchinettiis, visto che entrambi hanno avuto dei figli da precedenti relazioni. La loro storia è diventata anche una serie tv in pieno stile Casa Vianello in cui hanno raccontato e condiviso momenti della propria vita privata e quotidiana riscuotendo un discreto successo!