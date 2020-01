Wilma Helena Faissol, moglie Francesco Facchinetti/ “Mi sono sposata per amore. Ma..”

Wilma Helena Faissol, meglio conosciuta come Lady Facchinetti, non manca mai di condividere sui social attimi della sua vita da mamma. Sembra che fra i figli di Francesco Facchinetti ci sia una bambina in particolare con grandi doti da attrice. “Sentivo un gattino miagolare continuamente, poi mi sono accorta che non abbiamo un gattino. Era solo l’overture dell’opera lirica di mia figlia, che è nata nel 1800”, scrive Wilma nel suo post, condividendo un simpatico video della piccola Liv. “Perchè piangeva? Perchè voleva tanto fare la spremuta d’arance e intanto informare la mamma che Lord Voldemort è il più cattivo di tutti”. La passione per Harry Potter e il suo universo di magia è indubbia, così come che la bambina sia una Serpeverde certa, dicono i fan fra i commenti. Clicca qui per guardare il video di Wilma Helena Faissol e Liv Facchinetti. Alcuni giorni prima, Liv è diventata protagonista di un altro simpatico filmato. “La mamma di dov’è?”, dice Wilma. “Portoghese?”, risponde la bimba prima di scoppiare a ridere. Il Paese più bello però è quello del papà: “Plantano”.

Wilma Helena Faissol: 5 anni di matrimonio e…

5 anni di matrimonio per Wilma Helena Faissol e il marito Francesco Facchinetti, quest’ultimo previsto nella giuria de Il cantante mascherato, al via su Rai 1 nella prima serata di oggi, venerdì 10 gennaio 2020. “Mi sono sposata per amore. Ma il valore aggiunto di avere qualcuno per portare i miei sci non può essere ignorato”, scrive invece lei sui social, ironica come sempre e che vediamo alcuni giorni fa sulla neve, nelle Alpi Orientali. Lo sci del resto è lo sport preferito di tutta la famiglia, anche se la mamma ci tiene a sottolineare in un post che il costo maggiore quando si hanno dei figli piccoli, riguarda più che altro i guanti e non di certo il resto dell’attrezzatura. Una famiglia felice del resto, è noto a tutti gli ammiratori della coppia, soprattutto per Wilma. Per questo per Natale ha espresso un unico desiderio: “che nulla cambi“. Un momento commovente che si aggiunge alla dedica d’amore che sia Wilma che Francesco si sono scambiati in occasione del loro quinto anniversario. “È solo un gioco’, pensai. Ma era la mia bugia più vera, la mia partita più seria. Non dimenticare, neanche per un secondo, che abbiamo l’amore più grande al mondo”, scrive lei, aggiungendo anche che è stato subito evidente quanto fossero diversi. “A me non affascinavano i paparazzi e a lui la vita normale che sognavo, lo annoiava”,dice ancora, “stare insieme non è un obbligo ma un obiettivo comune”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA