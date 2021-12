Wilma Helena Faissol, moglie Francesco Facchinetti/ Scatto hot pubblicato sui social

Con Francesco Facchinetti opsite di Silvia Toffanin a Verissimo è possibile che nell’intervista in onda oggi, domenica 12 dicembre 2021, su Canale 5 si parli anche di Wilma Helena Faissol, la moglie brasiliana dell’imprenditore figlio d’arte di Roby Facchinetti dei “Pooh”.

Ma chi è Wilma Helena Faissol? Nata in Brasile il 2 febbraio 1982, la sua professione è quella di fashion blogger. Prima di arrivare in Italia la bella 39enne originaria di Rio de Janeiro si è a lungo occupata di comunicazione per la stilista Vera Wang. Un’occupazione per certi versi vicina alla realizzazione di quello che è stato in passato il suo sogno: diventare giornalista di moda. Adesso in ogni caso è attiva nel settore con un ruolo se possibile ancora più influente dal momento che è una fashion blogger molto seguita e popolare sui social.

Wilma Helena Faissol, moglie Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti sono marito e moglie dall’11 dicembre 2014, proprio ieri hanno festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio (celebrato col rito civile). I due si sono conosciuti mentre erano in vacanza e non hanno mai fatto mistero di essere l’uno l’opposto dell’altro. Ciò non gli ha impedito di creare una fantastica famiglia: dal loro amore sono nati infatti Leone e Lavinia. Sia Francesco che Wilma Helena avevano già avuto dei figli da relazioni precedenti: per il dj si tratta di Mia, la figlia avuta da Alessia Marcuzzi; per la brasiliana di Charlotte, che la fashion blogger ha avuto da un suo connazionale. Negli ultimi giorni Wilma Helena Faissol ha fatto parlare di sé per la pubblicazione di uno scatto pubbicato su Instagram dallo stesso Facchinetti che la ritraeva in completino sexy rosso bordeaux. A commento della foto Francesco ha scritto: “Tuttoappostooo amore mio?“.

