Wind e Tim down in Italia?/ Clienti lamentano “connessione non funziona: scandaloso”

Wind e Tim down da diverse ore in buona parte d’Italia: cosa è successo? Due dei colossi della telefonia mobile e due tra le aziende italiane di telecomunicazioni sono andate in down creando non pochi problemi agli utenti che sui social hanno espresso tutta la loro delusione. Wind Telecomunicazioni, conosciuta come Wind, è un’azienda italiana di telecomunicazioni che offre in Italia servizi di telefonia fissa, ma anche di telefonia cellulare e Internet a banda larga grazie a brand come Infostrada e Wind. Nelle ultime ore però qualcosa non funziona visto che tantissimi utenti hanno segnalato malfunzionamenti nel collegamento alla rete internet. “Come bisogna fare??? Al 159 dall’ albania mi dicono che c’è rete. Sul router mobile dove ho la sim internet il segnale va singhiozzi o nn è buono. La uso solo x vedere film ma ovviamente in queste condizioni niente. Qualcun altro ha problemi stasera??? E’ una settimana che ad Eboli wind sul fisso non funziona. Vergogna” – scrive un cliente, mentre un altro cliente dalla zona Zona Quarto provincia di Napoli segnala “lentezza della rete 4G (al max 2.3 Mbps in download) dopo un periodo di estrema instabilità (la scorsa settimana). Telefono completamente muto da giorni, funziona solo internet e nemmeno bene”. Un vero e proprio blackout della rete internet è quello segnalato da un altro cliente deluso minaccia di cambiare operatore.

Non solo Wind, anche Tim è down in Italia

Non solo la Wind è in down in buona parte dell’Italia. Anche la TIM, il marchio con cui Telecom Italia commercializza i servizi di telefonia cellulare nelle ultime ore ha presentato diversi problemi a numerosi clienti. Cosa è successo? “Di nuovo la connessione fissa non funziona, porco dio, ho un universitá da seguire Di nuovo la connessione fissa non funziona” – segnala un cliente, mentre un altro scrive “sono giorni che ho problemi con la rete mobole di TIM mi sa che dovrò cambiare gestore x i vostri disservizi quotidiani”. Non solo, un cliente di Valpolicella, provincia di Verona segnala “da stamattina segnale zero. Solo TIM, ovvamente e come al solito. Gli altri operatori perfetti”, mentre un cliente di Firenze scrive “mia figlia, studentessa universitaria, abita in centro a Firenze. Combatte da mesi per l’allaccio del telefono ma, dopo la stipula del contratto, nessun sopralluogo è stato effettuato. Fatte decine di segnalazioni ma la risposta è sempre la stessa “domani sarà chiamata da un tecnico”. Chiamata che mai arriva. SCANDALOSO!”. Che dire il malcontento è tanto per questo doppio down della linea di due colossi della telefonia.



