Wind e Tre down, oggi non funzionano/ Problemi in Italia: Internet ko, cosa succede?

Nuovi problemi oggi per i clienti Wind e Tre Italia in occasione di un nuovo down che nelle ultime ore è stato segnalato da parte di decine di utenti. A renderlo noto è come sempre il portale Downdetector che raccoglie le segnalazioni suddividendole in base alle problematiche ed alle zone. In merito a Wind, i problemi segnalati arrivano da tutta Italia, con una maggiore concentrazione ai grandi centri come Roma, Milano, Torino, ma anche Napoli, Bologna e Palermo. A partire da questa mattina le segnalazioni sono state sempre più crescenti e per il 60% dei casi le problematiche riguardano Internet, vero tasto dolente. Il 21% degli utenti, tuttavia, ha segnalato il totale blackout di tutti i servizi connessi a Wind, mentre il 18% si è limitato a registrare problematiche legate esclusivamente alla telefonica. Tra i commenti più recenti, c’è chi segnala malfunzionamenti sopratutto a Milano, dove da diverse ore mancherebbe la copertura. Problemi anche al Sud, nella provincia di Messina, dove i disagi causati dall’assenza del servizio Internet pare si siano presentati ormai da mesi senza alcun miglioramento nonostante il 4G attivo. Ed intanto gli utenti minacciano disdette in arrivo.

WIND E TRE DOWN IN ITALIA: PROBLEMI E SEGNALAZIONI

Se Wind sta creando non poche difficoltà ai suoi utenti, lo stesso vale per Tre. Anche in questo caso, da stamattina sono iniziate con maggiore consistenza le segnalazioni a causa di un down del servizio registrato in diverse zone d’Italia, ancora una volta da Nord al Sud. Le più recenti segnalazioni giungono da Roma, Milano, Firenze, Torino, ma anche Genova, Perugia, Napoli, Bologna, Verona e Palermo. Oltre la metà degli utenti Tre hanno evidenziato disagi legati alla telefonia mobile (57%) mentre il 31% delle segnalazioni riguardano il servizio Internet mobile. L’11% dei clienti ha invece segnalato un blackout totale con tutti i problemi che ne comporta. “Operatore scadente, non funziona per chiamare. Domani lo tolgo subito”, minaccia un cliente deluso su Downdetector, alla luce delle recenti problematiche. Disagi anche per un cliente di Pescara che nelle passate ore ha segnalato l’assenza totale di connettività dati e l’impossibilità di fare e ricevere chiamate. Al momento però, non sono giunte dichiarazioni ufficiali circa i motivi del nuovo down.

