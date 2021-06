Windows 11, Microsoft annuncia nuovo sistema operativo/ Ufficiale: date e novità

Windows 11 è realtà: il nuovo sistema operativo è stato annunciato quest’oggi, giovedì 24 giugno 2021, da Microsoft, nell’ambito dell’evento denominato “What’s Next for Windows”. Una comunicazione che era nell’aria e che proprio in queste ore ha assunto i crismi dell’ufficialità: come si legge nel testo pubblicato sul sito internet di Microsoft, sono stati modernizzati il design e l’esperienza utente, partendo dal nuovo pulsante Start e dalla barra delle applicazioni fino ad arrivare a ogni suono, carattere e icona. Inoltre, “i nuovi layout Snap, i gruppi Snap e i desktop di Windows 11 semplificano il multitasking e l’organizzazione di Windows”.

Canon Cina, se non sorridi non entri/ Il “riconoscimento di sorriso” fa discutere

Fra le altre variazioni, figurano la nuova integrazione di Teams direttamente nella barra delle applicazioni, che permette di connettersi istantaneamente via messaggi, chat, voce o video con chiunque, su Windows, Android e iOS. Inoltre, Windows 11 regala la migliore esperienza di gioco per PC, offrendo Auto HDR, Direct Storage e l’accesso all’app Xbox per giocare con i grandi titoli presenti su Xbox Game Pass.

Amazon Prime Day 2021, sconti e saldi/ Nintendo Switch, i videogiochi in offerta

WINDOWS 11, MICROSOFT DÀ L’ANNUNCIO UFFICIALE: QUANDO SARÀ DISPONIBILE?

Il sito ufficiale di Microsoft, peraltro, annuncia le altre novità che caratterizzeranno il nuovo sistema operativo Windows 11: immancabile un riferimento a Widgets, nuovo feed personalizzato abilitato dall’intelligenza artificiale, che consente di visualizzare contenuti su misura direttamente sul proprio desktop. Per gli sviluppatori e gli editori, Widgets “apre nuove opportunità all’interno di Windows per offrire contenuti personalizzati”.

Il nuovo Microsoft Store rappresenta poi il punto di accesso unico e affidabile per applicazioni e contenuti, originando un ecosistema più aperto per gli sviluppatori e i creator e garantendo un’esperienza più veloce e sicura per i professionisti IT. Windows 11 sarà disponibile sui nuovi pc e attraverso un aggiornamento gratuito per i pc Windows 10 idonei entro la fine di quest’anno. Non è stata ancora comunicata con precisione una data di lancio del nuovo sistema operativo, ma in ogni caso entro sei mesi tutto il mondo potrà cominciare a scoprire Windows 11 e a prendere confidenza con le sue interfacce e con le sue funzionalità inedite.

Amazon Prime Day 2021, sconti e saldi/ -38% su vini, spumanti e champagne: offerte

© RIPRODUZIONE RISERVATA