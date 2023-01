Windows 11/ Microsoft intenzionato a rivoluzionarlo: introdurre l’AI come obiettivo

Microsoft potrebbe rivoluzionare Windows 11, il 12 e tutte le versioni a seguire. Dopo tanti anni in ricerca e sviluppo a caccia della miglior intelligenza artificiale, il colosso di Redmond è quasi pronto a far nascere delle nuove idee e potenze di calcolo basate sulla AI.

Sempre più spesso, ci troviamo nuovi programmi (come Chat GPT), in grado di darci risposte immediate, forniteci tramite la loro intelligenza artificiale. Per riuscirci però, occorre un algoritmo potente e una potenza di calcolo altrettanto da forte da fornire risposte in pochissimi secondi.

Windows 11: come potrebbe trasformarsi

Windows 11 potrebbe essere presto rivoluzionato. A confermare su quanto sta accadendo, è l’investimento di un miliardo di euro e probabilmente altri 10 miliardi di euro che Microsoft vorrebbe fare in OpenAI.

La novità viene confermata anche da Panos Panay, il dirigente aziendale americano, che durante il più grande evento tecnologico CES 2023, tenutosi a Las Vegas agli inizi di gennaio, il pezzo grosso ha detto:

“L’intelligenza artificiale è la tecnologia che definisce il nostro tempo, è qualcosa che non ho mai visto prima. Sta trasformando le industrie, sta migliorando la nostra vita quotidiana in molti modi. L’intelligenza artificiale reinventerà letteralmente il modo in cui usiamo Windows. Pensate ai modelli di linguaggio, ai modelli di generazione del codice, ai modelli di generazione delle immagini; questi modelli sono così potenti, così buoni, così utili, personali“.

Dato che per far funzionare dei sistemi così potenti, non sarebbero sufficienti i tradizionali sistemi di calcolo domestici, Windows 11 e successivi, potranno diventare ibridi, ovvero basare l’intelligenza artificiale su cloud (server di Microsoft) e fornire le risposte agli utenti tramite internet, avvantaggiandoli di avere tutto in un solo sistema informatico.

Panay ha concluso sostenendo che “Servirà un sistema operativo che renda fluido il confine tra cloud ed Edge, ed è quello che stiamo facendo in questo momento”. Questo ci fa pensare che tale integrazione avverrà in un tempo medio lungo.











