Windows 11 notifiche live/ Funzione per migliorare la user experience, come ottenerla

In arrivo le notifiche live su Windows 11. Questa è l’ennesima dimostrazione che Microsoft non punti alla rivoluzione del sistema operativo, bensì sui widget con il solo obiettivo di migliorare user experience dell’utente offerta dall’ultima versione di Windows.

Ci sarà un piccolo aggiornamento dove sulla barra delle applicazioni verranno introdotte le notifiche live. Adesso l’utente vedrà comparire un’icona dinamica che varia a seconda della notifica/messaggio che ha ricevuto. Quindi adesso non ci sarà solo il meteo oppure la temperatura attuale, ma anche eventuali alert, risultati match sportivi e notizie di rilievo.

Windows 11 notifiche: un piccolo cambiamento che migliora la user experience

Quindi adesso Windows 11 avrà un cambiamento sulle notifiche, questo è quello che si legge sulla pagina ufficiale:

“Windows 11 sta portando più contenuti live sulla tua barra delle applicazioni. Questo cambiamento permette di vedere aggiornamenti in tempo reale da widget come quelli relativi a sport, finanza e breaking news. La tua barra delle applicazioni dovrebbe mostrare il meteo per la maggior parte del tempo, ma quando accade qualcosa di importante legato a uno degli altri tuoi widget, dovrebbe visualizzare un annuncio direttamente sulla barra delle applicazioni.”

Per ottenere questa funzione è necessario fare l’update al Web Experience Pack. Per farlo è necesario:

Aprire Microsoft Store;

Cliccare su Raccolta che si trova in basso a sinistra;

che si trova in basso a sinistra; Cliccare su Recupera Aggiornamenti;

Spesso delle volte è necessario attendere qualche istante in modo tale che tutti i software vengano caricati e si verifichi che non ci sono aggiornamenti disponibili. Siccome parliamo di un aggiornamento ancora in distribuzione, quindi magari qualcuno non avrà l’aggiornamento disponibile, non è necessario allarmasi, basterà attendere solamente qualche giorno e il gioco è fatto.

Oltre alle notifiche di Windows 11, da poco tempo circola un’indiscrezione sul lancio dell’aggiornamento 22H2, salvo assurde smentite, quest’ultimo dovrebbe sbarcare il 20 settembre, portando in questo modo il sistema operativo alla versione 22621, introducendo tante novità.











