Windstorm 2 - Contro ogni regola è il secondo capitolo della fortunata serie di film tedesca con protagonista Hanna Binke e uno splendido cavallo selvaggio

Windstorm 2 – Contro ogni regola, film su Italia 1 diretto da Katja von Garnier

Sabato 28 giugno 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, andrà in onda il film d’avventura per tutta la famiglia Windstorm 2 – Contro ogni regola. Si tratta del sequel, uscito nel 2015, del primo film Windstorm – Liberi nel vento (2013), tratto dal bestseller di Carola Wimmer intitolato Ostwind- Ritorno a Kaltenbach. Anche questo capitolo è diretto dalla film maker Katja von Garnier che aveva già curato la regia del primo film e si occuperà anche del terzo capitolo, Windstorm 3 – Ritorno alle origini (2017). La sceneggiatura è di Lea Schmidbauer e Kristina Magdalena Henn e si tratta di una produzione tedesca, così come lo è la lingua originale della pellicola. Le musiche sono di Annette Focks, musicista e compositrice che dal 2019 fa parte dell’Academy che assegna gli Oscar.

Protagonista, anche in questo caso, la giovane attrice Hanna Binke, la quale dopo la serie di Windstorm ha notevolmente ridotto le sue apparizioni, partecipando solo a qualche episodio di serie tv teutoniche. Tuttavia ha avuto importanti riconoscimenti legati a questa saga, come L’elefante bianco come Miglior attrice nel 2013 e altri premi dedicati agli attori bambini. Accanto a lei recita Jannis Niewöhner, il cui ultimo film è stato Monaco – Sull’orlo della guerra (2021), di Christian Schwochow e al fianco di Jeremy Irons. Tornano anche alcuni attori del primo film come Amber Bongard che interpreta Fanny, Cornelia Froboess, nel ruolo della nonna, e Marvin Linke che è Sam.

La trama del film Windstorm 2 – Contro ogni regola: sbocciano nuovi amori e c’è un maneggio da salvare

Windstorm 2 – Contro ogni regola vede Mika tornare per la seconda estate consecutiva alla tenuta della nonna di Kaltenbach, anche se avrebbe preferito trascorrere le vacanze a Parigi con la sua amica Fanny. La ragazza ha però il sentore che ci sia qualcosa che non va, sia al maneggio sia allo stesso Windstorm. Giunta sul posto, nota che il cavallo ha dei graffi sull’addome e si comporta in maniera strana, in quanto ogni tanto sparisce. Un giorno Mika lo segue fino a un bosco dove ci sono una bellissima cavalla e il suo proprietario, il giovane Milan: sembra proprio che il purosangue si sia innamorato. Milan inoltre, rivela alla ragazza che sta cercando un cavallo fuggito da riportare al suo padrone.

Mika apprende anche che il maneggio della nonna è in bancarotta, in quanto molti proprietari di cavalli si sono trasferiti in quello di Leopold Sasse, più moderno e attrezzato. Sasse è anche l’organizzatore di un importante torneo e così a Mika viene l’idea di partecipare per portare a casa la cospicua somma di denaro in premio. Gli ostacoli non mancano: innanzitutto le iscrizioni sono chiuse e la gara comprende anche il dressage che la ragazza non è in grado di fare. Viene in suo aiuto Milan, esperto di equitazione, e così i due fanno un patto: lui aiuterà lei ad allenarsi per la competizione e Mika lo aiuterà a catturare il cavallo che sta cercando. Riusciranno a raggiungere i loro obiettivi?