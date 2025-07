Windstorm 3 - Ritorno alle origini parla dell'Andalusia, ovvero la terra dov'è nato il bellissimo cavallo e dove Mika affronterà una nuova sfida

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, film su Italia 1 diretto da Katja von Garnier

Questa sera, sabato 5 luglio 2025 va in onda Windstorm 3 – Ritorno alle origini, un film diretto da Katja Von Garnier del 2017, tratto dall’omonimo romanzo che ha come protagonista Mika, una ragazza che non sa bene cosa vuole della sua vita. Con il suo cavallo corre in Andalusia per recarsi a Ora, città leggendaria dove il suo stallone Windstorm è nato. Durante il suo viaggio, però, fa degli incontri che le cambieranno la vita come ad esempio Samantha, una ragazza che si occupa insieme al padre di nome Pedro di alcuni cavalli.

Samantha si scontra quotidianamente con Tara, sua sorella, la quale vuole che i suoi cavalli vivano come lei in libertà e si oppone al fatto di rinchiuderli in un box senza che possano correre liberi. Il film prende poi un aspetto mistico, dato che Mika scopre che la fonte di Ora può essere salvata proprio grazie ai cavalli. Da qui la pellicola diventerà una forte critica sociale che fa riflettere sul rapporto tra Uomo e Natura.

La trama del film Windstorm 3 – Ritorno alle origini: dove tutto ha avuto inizio

Windstorm 3 – Ritorno alle origini è un film godibile che però fa pensare a quanto potente possa essere la presenza della società all’interno della natura. Infatti, Tara (Nicolette Krebitz) si accorge di quanto sia sbagliato tenere i suoi cavalli all’interno di un box senza permettere loro di correre liberi all’aria aperta. Da qui si creeranno forti conflitti tra Samantha (Lea Van Acken), il padre Pedro (Thomas Sarbacher) e la sorella, che la pensa in modo completamente diverso da loro.

Il film Windstorm 3 – Ritorno alle origini è girato in Spagna e in Germania. Le riprese sono iniziate nel 2016 e durante il corso della pellicola si possono ammirare paesaggi straordinari. Particolarmente apprezzata, la saga segue con Windstorm 5 – Uniti per sempre, segno che la serie di film continua a essere amatissima in tutto il mondo. La pellicola avventurosa andrà in onda in prima serata su Rete 4 a partire dalle ore 21.45 e sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity.