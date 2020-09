Windstorm 3, ritorno alle origini/ Su Canale 5 il film con Katja von Garnier

Windstorm 3, ritorno alle origini va in onda su Canale 5 oggi, 1 settembre 2020, a partire dalle 21.20. Germania, assieme a Canada e USA, regina del cinema prodotto per il piccolo schermo, un’industria che copra gran parte del palinsesto tedesco nelle categorie serie Tv e film Tv, in forte espansione in tutta Europa per la serietà di produzioni specializzate e soggetti sui quali sviluppare trame interessanti ed accattivanti. Così è per la pellicola del 2017 che il 1 settembre Canale 5 proporrà in prima serata alle ore 21,20, ”, sequel di ‘Windstorm – Liberi nel vento’ e di ‘Windstorm 2’ un trittico nel quale la regista di Wiesbaden (Germania) Katja von Garnier ha sempre lasciato la firma.

Il nome di Katja von Garnier gira tra grande e piccolo schermo già da anni e all’alba del terzo millennio, con il lungometraggio per la Tv americana, ‘Angeli d’acciaio (Iron Jawed Angels)’ ha anche avuto l’onore di dirigere Hillary Swank e Anjelica Houston, con l’onore di avere dato la possibilità proprio alla Houston di aggiudicarsi, con la sua partecipazione nel film, ad un Golden Globe. Regista affermata ed esperta in tematiche femminili, cast all’altezza quindi e ‘Windstorm 3 – ritorno alle origini’ può avvalersi della protagonista, Hanna Binke, protagonista in tutta la saga ‘Windstorm’, in Germania sono già al quarto episodio e si parla del quinto.

Una serie di film di successo che punta alla freschezza e alla bravura della protagonista, in questo episodio anche dell’emergente e già acclamato Jannis Niewöhner, già coinvolto, con successo, nella saga ‘Ruby red’, nel sequel ‘Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro (Saphirblau)’ per poi confermare il tutto con ‘Ruby Red III – Verde smeraldo (Smaragdgrün)’, una saga fantasy che davvero lanciato il giovane attore nel firmamento del cinema.

Windstorm 3, ritorno alle origini: la trama del film

Ecco la trama di Windstorm 3, ritorno alle origini. Mika (Hanna Binke), è una giovane cavallerizza che assieme al suo prode cavallo ‘Windstorm’, tradotto tempesta di vento per la sua particolare velocità in corsa, ha aperto un centro terapeutico dedito all’ippoterapia in supporto di persone giovani e no con problemi di disabilità fisica e mentale ed altre forme patologiche che trovano giovamento medico attraverso questa sinergia uomo/animale. I cavalli hanno dato tanto a Mika e lei li ama, sono la sua vita e nel suo ambito è diventata una celebrità rispettata e seguita da esperti e pubblico. Windstorm è un cavallo iberico, nato in Andalusia e Mika approfitta di un momento di forte stress (alla ragazza piace sempre e comunque sentirsi libera e indipendente), per tornare alle origini e ritrovare la terra del suo destriero.

Litiga anche con la nonna che la vorrebbe stabile al centro, forse senza capire che Mika è uno spirito libero che a volte necessità di momenti di respiro senza nessuna responsabilità se non per se stessa e il suo cavallo. Mika ha un sogno ricorrente: un luogo dove decine di cavalli vivono liberi e selvaggi, correndo nel nulla, nel vento, nella natura e lei è accanto a loro, vive per loro e questo sogno, secondo la ragazza, la porterebbe proprio nella punta iberica, in Andalusia appunto, per scoprire se rimane solo un momento ipnotico ed onirico o è un messaggio subliminale concreto. Troverà la terra dei cavalli selvaggi?



