Windstorm 4 – Il vento sta cambiando/ Su Canale 5 il film con Luna Paiano

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, martedì 8 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2019 è distribuita con titolo originale Ostwind – Aris Ankunft. La regia di questo film è stata curata da Theresa von Eltz la quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti tra gli altri Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard, Tilo Pruckner, Cornelia Froboess, Lili Epply e Sabin Tambrea.

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, la trama del film

Ecco la trama di Windstorm 4 – Il vento sta cambiando. Le cose sembrano andare nel migliore dei modi per la giovane Mika che utilizza ogni singolo momento di libertà per occuparsi del suo amato cavallo Windstorm. Purtroppo le vicende della vita a volte sanno essere particolarmente complicate e mettere dinnanzi ostacoli che appaiono insuperabili. In particolare, la giovane ragazza dovrà fare i conti con un incidente che potrebbe per sempre minare non solo il rapporto con il proprio cavallo, ma anche più in generale il suo approccio con il mondo dell’ippica.

Tuttavia, la famiglia della ragazza, ha ben altre problematiche di cui doversi occupare e che riguardano soprattutto il futuro di Kaltenbach. Un’esigenza che vede in prima linea la nonna di Mika, ma anche gli stessi Sam e Kaan. Per cercare di venire fuori e soprattutto di assicurare un futuro che sia migliore dell’attuale scenario decide di rivolgersi all’ambiziosa e alla simpatica Isabell. La ragazza, però, dimostra di essere soltanto apparenza per cui occorreranno maggiori energie e decisioni per riuscire ad avere la meglio in questa situazione. Le problematiche si dimostreranno tali soprattutto quando ci si renderà conto che ogni aspetto non va come dovrebbe andare.

Una serie di vicissitudini negative che metterà fortemente a rischio la struttura e che soprattutto renderà i rapporti tra i vari protagonisti tesi e complicati. Le cose miglioreranno in maniera considerevole dando prova di un possibile cambiamento non appena arriverà Ari. Una bambina dall’animo gentile e stranamente premurosa che avrà un riscontro positivo anche e soprattutto per quanto riguarda Windstorm che di colpo si riprende dall’infortunio patito e soprattutto si dimostrerà ancora una volta un cavallo straordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA