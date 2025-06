Windstorm - Liberi nel vento è il primo film di una serie tratta dai libri di Carola Wimmer che parla della speciale amicizia tra una ragazzina e un cavallo

Windstorm – Liberi nel vento, film si Italia 1 diretto da Katja von Garnier

Sabato 21 giugno 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film d’avventura Windstorm – liberi nel vento (Ostwind). Si tratta di un film tedesco del 2013 che esplora con delicatezza il legame speciale che può nascere tra un’anima ribelle e uno spirito selvaggio. Diretto da Katja von Garnier, il film ha per protagonista Mika, un’adolescente insofferente interpretata con freschezza da Hanna Binke. Accanto a lei si muovono Marvin Linke, nel ruolo del giovane stalliere Sam, e l’esperta Cornelia Froboess, che veste i panni della severa nonna, Maria Kaltenbach.

La storia trae la sua forza dalla capacità di raccontare un’amicizia che supera le barriere della specie, quella tra la ragazza e Windstorm, uno stallone nero considerato da tutti impossibile da gestire. La regia della von Garnier accompagna con sensibilità questo incontro, valorizzando i silenzi e gli sguardi. La fotografia di Torsten Breuer cattura la maestosità delle campagne tedesche, trasformandole in uno scenario vivo e partecipe, mentre la colonna sonora di Annette Focks avvolge le scene chiave con una partitura emozionale che sa essere potente e delicata al tempo stesso.

La trama del film Windstorm – Liberi nel vento: una punizione che diventa una grande occasione

In Windstorm – Liberi nel vento, per la quattordicenne Mika, l’estate si prospetta come un vero incubo. A causa del suo scarso rendimento scolastico, i genitori decidono di punirla, cancellando il campeggio con gli amici e mandandola invece nella tenuta di cavalli della nonna. L’ambiente, gestito con disciplina ferrea dalla donna, appare ostile e noioso a Mika, che non nutre alcun interesse per l’equitazione.

Tutto cambia, però, nel momento in cui i suoi occhi incrociano quelli di Windstorm. Lo stallone, ritenuto troppo pericoloso e destinato a una fine ingloriosa, suscita in lei una profonda e istintiva empatia. Inizia così un avvicinamento segreto, durante il quale Mika scopre di possedere un dono raro: la capacità di comprendere il linguaggio non verbale del cavallo.

Guidata dai preziosi consigli del nonno di Sam, un uomo di cavalli dal grande sapere, Mika impara non solo a montare, ma a creare con Windstorm un legame basato sulla fiducia assoluta. Con l’obiettivo di salvare il suo nuovo amico, Mika si pone una sfida che sembra impossibile: dimostrare il valore di Windstorm iscrivendolo a un prestigioso torneo di equitazione.