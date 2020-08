Windstorm – Ritorno alle origini/ Su Canale 5 il film con Hanna Binke (17 agosto)

Windstorm – Ritorno alle origini va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Germania dalla casa cinematografica Constantin Film e distribuita direttamente in televisione. La regia è stata affidata a Katja von Garnier, il soggetto e la sceneggiatura stati scritti da Lea Schmidbauer, il montaggio è stato eseguito da Tobias Haas mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Annette Focks. Nel cast figurano tra gli altri Hanna Binke, Jannis Niewohner, Amber Bongard, Marvin Linke e Thomas Sarbacher.

Windstorm – Ritorno alle origini, la trama del film

Ecco la trama di Windstorm – Ritorno alle origini. Mika sta ottenendo un certo successo con la sua idea di realizzare una struttura destinata alle terapie necessarie per cavalli alle prese con problematiche fisiche di varia natura. Una struttura che sta aiutando tantissime persone nel curare i cavalli, ma che tuttavia le toglie tantissimo tempo per cui non può dedicarsi alle sue amicizie e soprattutto alle sue passeggiate con il suo inseparabile cavallo Windstorm. La situazione poco alla volta si fa sempre più pesante come del resto confermano le pesanti discussioni che si alternano in casa soprattutto con sua nonna.

Decisa a riprendere in mano la sua vita e soprattutto a prendersi una pausa, decide di andare in Andalusia ossia la regione più a sud della Spagna nella quale sarebbe nato il suo inseparabile cavallo. Nel suo immaginario e soprattutto nei ricorrenti sogni che fa di notte, l’Andalusia rappresenta la regione ideale per allevare cavalli anche perché lei vede nei suoi sogni una sorta di fonte e sorgente di acqua cristallina dove tutti gli animali possono trovare refrigerio.

In effetti una volta giunta in Andalusia si renderà conto delle meraviglie di questo territorio e di come sia particolarmente adatto per i cavalli tant’è che si imbatte nella Tenuta di Pedro. Si tratta di una struttura straordinaria per certi versi paradisiaca all’interno della quale c’è tutto l’occorrente per un cavallo partendo dall’acqua cristallina fino ad arrivare ai prati dove poter mangiare qualsiasi tipologia di cibo.

Sembrerebbe essere il luogo ideale dove poter vivere, ma la ragazza dovrà fare i conti con un problema impellente ed in particolar modo la tenuta è alle prese con difficoltà di natura economica per cui viene messa in vendita dal proprietario. Volendo evitare che tutto questo possa finire, la giovane ragazza decide di collaborare con la figlia del proprietario per trovare degli escamotasce e quindi dei finanziatori che permetterebbero loro di conservare la proprietà e al tempo stesso investire nuove risorse per renderla funzionale anche dal punto di vista economico. Sarà una incredibile battaglia di nervi nella quale la ragazza dimostra ancora una volta tutta la propria tenacia ed amore per i cavalli.

