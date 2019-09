Windstorm, ritorno alle origini, Canale 5/ Streaming video del film con Hanna Binke

Windstorm, ritorno alle origini è il terzo capitolo di una saga che ha riscosso grandissimo successo soprattutto sugli amanti degli animali. Splendidi cavalli e la natura incontaminata non riescono a convincere dopo un sequel che sembrava spremere già a fondo quanto uscito dal primo capitolo. Il film si lascia guardare, ma è vuoto, con poche idee e l’obbligo da parte del pubblico di andare avanti sempre e comunque anche quando forse sarebbe il caso di fermarsi. Fin troppo spesso si continua ad andare avanti anche quando non ci sono le basi. Chi ha gradito i due primi film della serie però apprezzerà comunque nonostante qualche evidente buco di sceneggiatura. Windstorm, ritorno alle origini sarà trasmesso dalle ore 21.20 su Canale 5, clicca qui per il trailer, e potremo seguirlo in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

Windstorm, ritorno alle origini alla sua uscita ebbe un grande successo figlio della grande attenzione con la quale veniva trattato il cavallo nella sua vita soprattutto dalla popolazione americana. La pellicola è stata finanche apprezzata dalla critica cinematografica, da sottolineare comunque che all’uscita della pellicola il film è stato oggetto di polemiche da parte degli animalisti preoccupati del trattamento degli animali durante le riprese, le polemiche sono state messe a tacere direttamente durante una conferenza stampa organizzata dalle case di produzione, in quest’ultima i giornalisti sono stati invitati sul set allo scopo di verificare il trattamento al quale erano sottoposti i cavalli.

Nel cast Hanna Binke

Windstorm, ritorno alle origini andrà in onda oggi, 4 settembre, all’interno della programmazione serale di Canale 5. Ci troveremo di fronte a una pellicola di produzione americana uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. La pellicola che vede la regia della brava Katja von Garnier ha un buon cast di attori, tra di essi si segnalano Amber Bongard, Cornelia Froboess, Hanna Binke e Jannis Niewöhner. Il film è sicuramente ascrivibile al genere delle commedie avventurose, esso nonostante la sua recente uscita nelle sale cinematografiche non è una prima televisiva.

Windstorm, ritorno alle origini: la trama del film

Windstorm, ritorno alle origini si incentra sulla vita di Mika una ragazza che ha aperto un centro di trattamento per i cavalli. La donna gestisce la sua impresa insieme alla nonna, cercando di veicolare la sua filosofia di benessere nella gestione degli animali. La sua non è una ricerca di notorietà ma nonostante questo ottiene la celebrità soprattutto tra gli amanti degli animali, cosa questa che la mette continuamente sotto pressione. Un giorno Mika litiga con la sua amata nonna, il pretesto è futile ma la porta a cercare alcune ore di libertà dall’anziana parente. Durante una cavalcata con il suo cavallo preferito la donna prende la decisione si recarsi in Andalusia, posto nel quale era nato il cavallo che stava cavalcando. Inizia così un viaggio avventuroso che porta il cavallo e la sua padrona negli spazi in cui l’animale aveva cavalcato per la prima volta. Mika arriva alla tenuta di Pedro, qui scopre un vero e proprio prodigio della natura. Nelle sue cavalcate infatti i due arrivano ad una fonte di acqua in mezzo all’arida steppa spagnola, alla fonte si abbeverano i cavalli della zona che traggono refrigerio nella calura spagnola. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando una nube tempestosa si profila all’orizzonte. Pedro è infatti quasi costretto a chiudere la sua tenuta, non sono solo i debiti ad assillare l’uomo ma anche l’interesse per la terra che occupa da parte di una grande azienda. Mika allora cerca aiuto nella nipote dell’uomo, Samantha, come le due che cercano di riportare alla ribalta un’antica tradizione spagnola che può contribuire non solo a salvare la fonte in mezzo alla radura ma anche l’azienda di Pedro.



