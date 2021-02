WindTre down in Italia, perchè?/ Problemi linea a Milano e Napoli, anche Tim e Iliad…

Disagi, oggi, per gli utenti di diverse compagnie telefoniche, da WindTre a Tim e Iliad, tutte down. Nelle ultime ore molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti in merito all’uso del servizio WindTre, soprattutto a Milano e Napoli, come spiega Corriere della Sera. Le segnalazioni sono però giunte anche da altre città italiane come Bologna, Roma e Torino. Nella maggior parte dei casi sono stati segnalati problemi alla linea telefonica: “Non è possibile chiamare nessuno, cade la linea”, lamenta qualche utente, ed ancora “Impossibile telefonare”.

I disagi da parte dei clienti di WindTre sarebbero iniziati nel pomeriggio di oggi 3 febbraio, a partire dalle ore 16 circa ed a quanto pare ancora adesso proseguono i disagi di linea. A raccogliere le segnalazioni è stato come sempre il sito DownDetector, che segnala il disagio in diverse città d’Italia. Problematiche che si sono fatte sempre più importanti con il passare delle ore con la rete completamente down. Il picco delle segnalazioni si è registrato poco prima delle 20.00 e sebbene la maggiore percentuale avrebbe a che fare con malfunzionamenti di telefonica, in tanti hanno segnalato anche sulla Rete internet.

WINDTRE DOWN IN ITALIA MA NON SOLO: ANCHE TIM E ILIAD

Non solo WindTre down: il pomeriggio è stato particolarmente difficoltoso anche per gli utenti degli altri principali operatori di telefonia in Italia. Diversi disagi sono stati utilizzati anche dai numerosi utenti Tim con un picco di segnalazioni giunto intorno alle 18.30 circa e non ancora del tutto placato. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di problematiche legate alla telefonia mobile ma una buona percentuale ha lamentato anche difficoltà legate alla rete internet fissa. C’è chi infatti lamenta una “connessione a singhiozzi” con vari “blackout” più o meno lunghi. Qualche problema in questo mercoledì anche per gli utenti Iliad con diverse segnalazioni giunte durante tutto il pomeriggio odierno ma in particolare alle 19 circa, da Roma a Palermo. Anche in questo caso la maggior parte dei problemi sembrerebbe essere legato alla telefonia mobile con una buona percentuale di disagi legati alla navigazione in mobile. Dalla provincia di Salerno si segnalano problemi nelle chiamate ma nessun disagio legato alla rete dati, mentre disservizi a chiamare con Iliad utenti WindTre sono stati segnalati anche da Cagliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA