WindTre down in tutta Italia/ Problemi e segnalazioni fra telefonate e internet fisso

WindTre è down, sta riscontrando numerose segnalazioni di problemi e di disservizi nella giornata di oggi, 30 novembre 2022. Come sempre il termometro di quanto accade sul web è il portale downdetector.it, che comunica i vari problemi riscontrati appunto fra compagnie telefoniche, siti vari, app, social e via discorrendo, e dove il picco di segnalazioni è scattato poco dopo le ore 10:00, raggiungendo un massimo di 1.367 alle ore 10:24, e gli alert sono scattati in tutta Italia. Come sempre, infatti, Downdetector mostra la zona dove i problemi riscontrati sono i maggiori, e fra le città “rosse” si vedono Modena, Crotone, Ragusa, Caserta.

In merito invece alla natura del problema, Il 73 per cento degli utenti segnala disservizi con la rete internet fissa, di casa, mentre il 17 per cento sul mobile e infine il 10 per cento la mancanza di segnale. Sembrerebbe quindi, almeno all’apparenza, un “down” della rete di casa di WindTre, anche se non vi è alcuna certezza in quanto al momento non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte della stessa compagnia telefonica. Gli utenti lamentano anche il blackout totale nelle telefonate, sia in entrata che in uscita, e a volte compare il messaggio “chiamate in entrata bloccate”.

WINDTRE DOWN IN TUTTA ITALIA: LE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI

Come accade spesso e volentieri in questi casi, sono moltissimi gli utenti che si sono riversati sui social, ed in particolare su Twitter, con l’hashtag #windtredown, che al momento risulta essere tra i più popolari e in tendenza.

Nel contempo non mancano i commenti degli utenti su Downdetector, come ad esempio: “Roma Cinecittà rete fissa KO resto OK”, “Milano linea fissa VoIP su ftth muta da stamattina. 159 irraggiungibile. #Agcom intervenire grazie”, e ancora: “monza, telef fisso muto in entrata / uscita”. Disagi anche al sud: “Trapani,Voip Ko,Internet Ok, Mobile OK”, e infine: “anche a Lecco non si riesce a telefonare , cade la linea . Aiuto”.

