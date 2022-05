WindTre e WhatsApp down: internet e app non funzionano/ Cosa succede: segnalazioni a…

Nottata di problemi per WindTre e WhatsApp, che hanno cominciato a registrare i primi problemi in serata, salvo poi “saltare” in molte zone d’Italia dopo la mezzanotte. Di fatto, WindTre down e WhatsApp non ha riguardato una zona nello specifico. La mappa delle segnalazioni di DownDetector, il portale che monitora le interruzioni operative e dei servizi, evidenzia che i problemi maggiori per WindTre si registrano a Milano, Venezia, Perugia, Roma, Palermo e Torino. In misura minore anche a Bari, Taranto, Bologna, Ferrara e Verona.

Di fatto, si tratta di problemi diffusi. La speranza è che la situazione migliori nelle prossime ore, visto che il rischio per i clienti WindTre è di cominciare la settimana con problemi e disservizi di non poco conto. Al momento ci si può fare un’idea anche dei problemi maggiormente segnalati dai clienti e da coloro che usufruiscono dei servizi WindTre, Scopriamo quali sono nello specifico.

WINDTRE E WHATSAPP DOWN: COSA SUCCEDE OGGI

I problemi più segnalati su WindTre riguardano Internet mobile: parliamo del 74% delle segnalazioni secondo i dati di DownDetector. Invece il 17% Internet rete fissa e 10% addirittura registra un blackout totale. Problemi, dicevamo, anche per WhatsApp. Il 42% delle segnalazioni riguarda l’invio dei messaggi, quindi ci sono utenti che non riescono a comunicare con gli altri tramite l’applicazione. Il 30% delle segnalazioni invece riguardano la connessione al server, mentre il 28% dei problemi registrati da WhatsApp down riguardano prettamente l’applicazione.

In questo caso la mappa evidenzia maggiori problemi a Roma, Perugia, Milano, Bologna, Napoli, Taranto, Catania e Palermo. Dunque, anche in questo caso i disservizi sono particolarmente diffusi, anche se per WhatsApp down sono meno marcati rispetto a quelli che si registrano per WindTre down.











