WindTre, nuovo logo unico operatore/ App ufficiale ed eSim: tutte le novità

Dallo scorso 6 marzo Wind e Tre si sono ufficialmente fuse diventando un unico marchio, WindTre. In seguito a questa unione non poteva che arrivare anche il nuovo logo unico, ma anche nuovo sito e una serie di imperdibili offerte. Ovviamente, per restare al passo con i tempi, non poteva mancare anche l’app ufficiale, ormai diventata unica per i clienti di quelli che fino a pochi giorni fa erano due operatori separati, disponibile per il download gratuito per i dispositivi Android e iOS. A conferma del cambiamento totale in atto, gli ex clienti Wind ed ex clienti Tre da questa mattina possono visionare sul proprio smartphone il nuovo logo operatore “WindTre”. In rotazione anche gli spot televisivi che sanciscono l’unione ufficiale dei due operatori in un unico marchio il tutto accompagnato dallo sfondo musicale di “Credo negli esseri umani” di Marco Mengoni. Ad attirare maggiormente l’attenzione della clientela è però la nuova app scaricabile (o aggiornata per chi già aveva sui propri dispositivi la vecchia versione) attraverso la quale è ora possibile controllare la propria offerta telefonica restando sempre in contatto con WindTre.

WINDTRE, NUOVO LOGO OPERATORE: APP ED ESIM

Sfondo arancione e nuovo logo caratterizzato da una W e dal numero 3 caratterizzano la nuova app di WindTre perfettamente aggiornata in vista della fusione dei due operatori di telefonia divenuti un marchio unico. Accedendo all’applicazione è possibile scoprire le novità. Per poter usufruire di tutte le funzionalità è sufficiente inserire il proprio numero senza creare l’Account e accedere successivamente con il codice che sarà inviato via sms. Ciò vale sia per la linea fissa che mobile. Accedendo è poi possibile controllare giga residui e credito disponibile così come minuti ed sms in base alla propria offerta. E’ possibile eseguire operazioni di ricarica anche verso un altro numero ed usare il servizio di chat con l’operatore. Inoltre è sempre possibile tenersi aggiornati su promo ed offerte ed aggiungere giga alla propria offerta se necessario. E’ sempre possibile proseguire la fruizione del programma Winday che premia la clientela – anche quella ex Tre – con sconti e vantaggi. Ed il premio con il quale si apre il lunedì prevede ad esempio un codice coupon del valore di 10 euro spendibile per il noleggio di film su Chili. Spazio infine alle eSim: sul sito è contenuto tutto ciò che serve sapere su costi e funzionamento. Queste possono essere acquistate nei negozi fisici WindTre che fornirà un voucher fisico sul quale si troverà il QR per scaricare il profilo eSIM sullo smartphone. Una eSim con nuovo numero ha un costo di 10 euro, mentre l’eSim di sostituzione costa 15 euro. Va poi attivata tramite QR-code utilizzabile una sola volta, mentre per trasferire una eSIM su un altro dispositivo bisogna acquistare una eSIM sostitutiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA