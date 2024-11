Witness – Il testimone, diretto da Peter Weir

Venerdì 8 novembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, il thriller poliziesco del 1985 dal titolo Witness – Il testimone. La pellicola è diretta dal regista Peter Weir, noto per avere curato le riprese di grandi lungometraggi di successo, come L’attimo fuggente (1989), The Truman Show (1998) e Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003). Le musiche hanno invece la firma del compositore francese Maurice Jarre, vincitore del Premio Oscar per le colonne sonore di Lawrence d’Arabia (1962) e Il dottor Zivago (1965). Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Harrison Ford, diventato famoso grazie al ruolo dell’archeologo Indiana Jones nell’omonimo franchise. Al suo fianco l’attrice Kelly McGillis, conosciuta dal pubblico per la sua interpretazione in Top Gun (1986), e l’attore Josef Sommer, che aveva esordito sul grande schermo in Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971). Nel cast anche: Lukas Haas, Jan Rubes, Alexander Godunov e Danny Glover.

La trama del film Witness – Il testimone: un omicidio che si consuma nella corruzione della polizia

Witness – Il testimone si apre con il funerale di un contadino presso una comunità Amish della Pennsylvania. La moglie del defunto, Rachel (Kelly McGillis), e il loro unico figlio Samuel (Lukas Haas), decidono di allontanarsi dalla comunità per raggiungere con il treno la sorella della donna a Baltimora.

Durante l’attesa, il bambino si reca in bagno e, per puro caso, è testimone dell’efferato omicidio di un uomo per mano di due sicari. Il crimine viene denunciato alla polizia e arriva sul posto il detective John Book (Harrison Ford), nominato responsabile del caso. Durante le indagini il detective inizia a fare alcune domande al piccolo Samuel, nel tentativo di scoprire la dinamica dell’accaduto e trovare i responsabili dell’omicidio.

Ben presto si scopre che la vittima era un poliziotto della zona e Samuel diventa un testimone chiave per la risoluzione del caso. Il primo tentativo di riconoscimento si rivela un completo fiasco ma, al secondo tentativo, finalmente Samuel riconosce l’assassino da un foto appesa alla bacheca della stazione di polizia: si tratta del tenente James McFee (Danny Glover). Questa notizia lascia Book nel più completo stupore, così decide di informare il suo superiore, Paul Schaeffer, degli ultimi sviluppi.

Proprio mentre sta tornando a casa, il detective viene aggredito da McFee, riuscendo a sopravvivere per un soffio e rimanendo ferito. Il protagonista chiede quindi aiuto a uno dei suoi colleghi più fidati, Carter, chiedendogli di far sparire il dossier e di fare attenzione anche a Schaeffer, poiché anche quest’ultimo è coinvolto nel crimine. L’unico luogo in cui Book, Rachel e Samuel possono essere al sicuro è proprio la comunità Amish, ma per il detective proteggere il suo testimone dai suoi stessi superiori sarà davvero difficile.