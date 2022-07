Wodarg “Vaiolo scimmie? Effetto collaterale dei vaccini Covid”/ “In realtà è herpes”

I negazionisti del Covid tornano all’attacco, stavolta contro il vaiolo delle scimmie. Quello che viene «venduto» come monkeypox in realtà è un effetto collaterale dei vaccini anti Covid, più precisamente herpes zoster. Questa la teoria del dottor Wolfgang Wodarg, medico e politico tedesco che nelle fasi più acute dell’emergenza Covid è stato duramente attaccato dalla comunità scientifica tedesca e internazionale per le sue posizioni sul coronavirus e accusato di diffondere fake news sui vaccini anti Covid.

Accuse che verranno rilanciate alla luce delle dichiarazioni che ha reso nell’intervista a “Elsa AUF1 – Summer Talks“, programma condotto da Elsa Mittmannsgruber. «Quello che ci viene venduto come vaiolo delle scimmie è in realtà in molti casi l’herpes zoster, uno degli effetti collaterali noti della vaccinazione. I medici dovrebbero rendersene conto, ma preferiscono affidarsi a test inutili», ha dichiarato Wolfgang Wodarg, le cui dichiarazioni sono state riprese e rilanciate sui social dai no vax.

VAIOLO DELLE SCIMMI E COVID, LA TEORIA DI WOLFGANG WODARG

«Gli effetti collaterali dalle iniezioni dei vaccini servono a continuare a spaventarci. Così continueranno a fare soldi. È un’industria perversa», ha aggiunto Wolfgang Wodarg, il controverso medico e politico tedesco. Alle teorie del complotto sul Covid se ne aggiunge una nuova, secondo cui le case farmaceutiche, grazie agli effetti collaterali causati dai vaccini anti Covid, possono continuare ad arricchirsi, perché spacciano gli effetti collaterali per altre malattie.

Ma Wolfgang Wodarg è colui che con Michael Yeadon, farmacologo ed ex membro del consiglio di amministrazione del gigante farmaceutico Pfizer, lanciò una petizione per spingere l’Agenzia europea dei medicinali per fermare i vaccini a mRna, spiegando che rendono le persone sterili. Non solo ha diffuso informazioni false, ma non si è neppure preoccupato di portare delle eventuali prove. Ora torna alla carica con questa nuova intervista con cui rischia di spargere disinformazione non solo sui vaccini Covid, ma anche sul vaiolo delle scimmie.

